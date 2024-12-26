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Обстріл Нікополя, рекордна застава для одеського ексвійськкома. Головне за 26 грудня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Обстріл Нікополя, рекордна застава для одеського ексвійськкома. Головне за 26 грудня
Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, зокрема чотири жінки та двоє чоловіків, усі були госпіталізовані
фото: ДСНС України, Facebook

У четвер, 26 грудня, російська армія атакувала безпілотником центральний ринок у Нікополі на Дніпропетровщині

Росія ударила по ринку в Нікополі: є постраждалі, четверо з них – у реанімації. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами та рідними загиблих захисників і вручив найвищі державні нагороди. Печерський суд Києва 26 грудня обрав запобіжний захід одеському ексвійськкому Євгену Борисову. «Главком» склав добірку новин 26 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

Росія ударила по ринку в Нікополі: є постраждалі, четверо з них – у реанімації

У четвер, 26 грудня, російська армія атакувала безпілотником центральний ринок у Нікополі на Дніпропетровщині. Через це постраждали вісім людей. Про це повідомляють очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Зазначається, що ворог завдав удару по центральному ринку дроном-камікадзе. 

Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, зокрема чотири жінки та двоє чоловіків, усі були госпіталізовані. Жінки 39, 63 та 64 років перебувають у важкому стані, решта – у середньому.

О 18:30 Лисак повідомив, що у районі пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, гімназія, підприємство, п'ять торгівельних кіосків. Понівечені 16 приватних будинків, чотири господарські споруди, багатоповерхівка, авто. Зачепило газогони і лінії електропередач.

Зеленський вручив військовим і родичам загиблих зірки Героїв

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами та рідними загиблих захисників і вручив найвищі державні нагороди. Про це повідомляє Офіс президента України. 

«Сьогодні звучатимуть імена людей, які зараз на війні, звучатимуть імена людей, які віддали своє життя заради життя України. Саме такі імена – це люди, завдяки яким зберігається Україна», – сказав глава держави.

Президент наголосив, що саме завдяки таким людям Україна є серед майже 200 незалежних держав світу.

«Такі люди – особливі люди. Батьки, як ви, сини й доньки, як українські воїни. Як кожен і кожна, хто на своїх плечах, своєю сміливістю, своєю роботою тримає Україну, нашу незалежність, майбутнє для українського народу. Від імені всієї України я дякую за те, що ви в нас є», – сказав Володимир Зеленський.

Пам’ять усіх, хто віддав своє життя заради України, присутні вшанували хвилиною мовчання.

Справа одеського ексвійськкома Борисова: суд призначив заставу у 402 млн грн

Печерський суд Києва 26 грудня обрав запобіжний захід одеському ексвійськкому Євгену Борисову у вигляді утримання під вартою з можливістю вийти під заставу. Про це із зали суду повідомляє кореспондент Суспільного.

Обвинувачення просило обрати тримання під вартою, бо вважає що Борисов може переховуватися від суду за межами України.

Захист наполягав на домашньому арешті із застосуванням електронного браслета.

Знущання з солдатів 211-ї бригади: оголошено підозру одному з офіцерів

Командир одного з взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ, який знущався з солдатів, отримав підозру. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Слідство встановило численні факти застосування старшим лейтенантом нестатутних заходів впливу щодо своїх підлеглих. Судячи з опису злочинів, перелічених правоохоронцями, йдеться про Владислава Пастуха – сина начштабу Валерія Пастуха і похресник комбрига Олега Побережнюка, на той момент старшого лейтенанта.

Зокрема, в останніх числах лютого 2024 року на Дніпропетровщині командир побив солдата через те, що той перебував у стані алкогольного сп’яніння. Завдавши удару ногою в обличчя, офіцер не заспокоївся і наказав своїм підлеглим завести п’яного солдата в приміщення та роздягнути його аби принизити. Після чого офіцер продовжив бити підлеглого.

Помер колишній прем'єр-міністр Індії, 92-річний Манмохан Сінгх

У віці 92 років помер колишній прем'єр-міністр Індії Манмохан Сінгх. Про це повідомляє ВВС. Сінгх був одним із прем’єр-міністрів Індії, який найдовше займав посаду, і його вважали архітектором ключових лібералізаційних економічних реформ, будучи прем’єр-міністром у 2004–2014 роках, а до цього – міністром фінансів.

За повідомленнями, його госпіталізували до лікарні в столиці Делі після того, як стан його здоров'я погіршився.

Сінгх був першим індійським лідером після Джавахарлала Неру, який був переобраний після повного першого терміну, і першим сикхом, який зайняв найвищий пост країни. Він публічно вибачився в парламенті за заворушення 1984 року, під час яких було вбито близько 3000 сикхів.

Але його другий термін на посаді був затьмарений низкою звинувачень у корупції, які переслідували його адміністрацію. Багато хто каже, що ці скандали частково стали причиною нищівної поразки його партії в Конгресі на загальних виборах 2014 року.

Сінгх народився 26 вересня 1932 року в безлюдному селі в провінції Пенджаб неподільної Індії, де не вистачало ні води, ні електрики.

Після навчання в Пенджабському університеті він отримав ступінь магістра в Кембриджському університеті, а потім отримав ступінь доктора філософії в Оксфорді.

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Теги: державна служба міністр незалежність Володимир Зеленський навчання Україна батьки Офіс президента державні нагороди

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