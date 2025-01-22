Поліцейський, захищав Україну у складі бригади «Лють». Згадаймо Андрія Митька

Андрій Митько загинув 13 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на фронті

Захисник України Андрій Митько зазнав тяжкого поранення, яке виявилося несумісним з життям

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Митька.

Під час виконання бойового завдання на фронті 13 січня 2025 року захисник України Андрій Митько отримав тяжке поранення, несумісне з життям. Про це повідомили на сторінці Козелецької селищної ради у Facebook.

Андрій Митько народився 25 січня 1991 року у селі Шолойки Козелецького району Чернігівської області. Закінчив дев'ять класів Лемешівської школи. Потім навчався в Остерському коледжі будівництва та дизайну, де здобув спеціальність «будівництво та експлуатація будівель і споруд».

Працював електрозварювальником у столиці та Броварах, також працював водієм на агропідприємстві у селі Лихолітки Козелецької громади. Потім трудову діяльність продовжив в іншій компанії у цьому ж селі.

А вже з лютого 2023 року служив у лавах Національної поліції України у полку управління поліції особливого призначення № 1.

Департамент поліції особливого призначення «Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» (ОШБ НПУ «Лють») – міжрегіональний територіальний орган Національної поліції України, що входить до Гвардії наступу та призначений для виконання бойових завдань із відсічі збройної агресії проти України у зоні ведення бойових дій.

З лютого 2023 року Андрій Митько служив в лавах Національної поліції України у полку управління поліції особливого призначення № 1 фото: Козелецька селищна рада

Загинув Андрій Митько 13 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на фронті.

Чин похорону та церемонія прощання із захисником відбувся 16 січня 2025 року у Вознесенській церкві селища Козелець, поховали воїна на кладовищі села Лемеші.

Прощання з Андрієм Митьком фото: Козелецька селищна рада

Поліцейський Андрій Малихін написав: «Капрал поліції Митько Андрій Анатолійович, поліцейський взводу третьої роти третього батальйону 1 полку управління поліції особливого призначення 1 (штурмовий полк «Сафарі») ДПОП «ОШБ «Лють», будучи вірний Присязі, виконуючи бойове завдання, 13.01.2025 загинув… Вічна слава й пам’ять Герою!.. Щирі співчуття рідним».

У героя залишилися мати, сестра, брат та вітчим.

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