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Поліцейський, захищав Україну у складі бригади «Лють». Згадаймо Андрія Митька

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Поліцейський, захищав Україну у складі бригади «Лють». Згадаймо Андрія Митька
Андрій Митько загинув 13 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на фронті
колаж: glavcom.ua

Захисник України Андрій Митько зазнав тяжкого поранення, яке виявилося несумісним з життям

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Митька. 

Під час виконання бойового завдання на фронті 13 січня 2025 року захисник України Андрій Митько отримав тяжке поранення, несумісне з життям. Про це повідомили на сторінці Козелецької селищної ради у Facebook.

Андрій Митько народився 25 січня 1991 року у селі Шолойки Козелецького району Чернігівської області. Закінчив дев'ять класів Лемешівської школи. Потім навчався в Остерському коледжі будівництва та дизайну, де здобув спеціальність «будівництво та експлуатація будівель і споруд».

Працював електрозварювальником у столиці та Броварах, також працював водієм на агропідприємстві у селі Лихолітки Козелецької громади. Потім трудову діяльність продовжив в іншій компанії у цьому ж селі.

А вже з лютого 2023 року служив у лавах Національної поліції України у полку управління поліції особливого призначення № 1.

Департамент поліції особливого призначення «Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють» (ОШБ НПУ «Лють») – міжрегіональний територіальний орган Національної поліції України, що входить до Гвардії наступу та призначений для виконання бойових завдань із відсічі збройної агресії проти України у зоні ведення бойових дій.
З лютого 2023 року Андрій Митько служив в лавах Національної поліції України у полку управління поліції особливого призначення № 1
З лютого 2023 року Андрій Митько служив в лавах Національної поліції України у полку управління поліції особливого призначення № 1
фото: Козелецька селищна рада

Загинув Андрій Митько 13 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на фронті.

Чин похорону та церемонія прощання із захисником відбувся 16 січня 2025 року у Вознесенській церкві селища Козелець, поховали воїна на кладовищі села Лемеші.

Прощання з Андрієм Митьком
Прощання з Андрієм Митьком
фото: Козелецька селищна рада

Поліцейський Андрій Малихін написав: «Капрал поліції Митько Андрій Анатолійович, поліцейський взводу третьої роти третього батальйону 1 полку управління поліції особливого призначення 1 (штурмовий полк «Сафарі») ДПОП «ОШБ «Лють», будучи вірний Присязі, виконуючи бойове завдання, 13.01.2025 загинув… Вічна слава й пам’ять Герою!.. Щирі співчуття рідним». 

У героя залишилися мати, сестра, брат та вітчим.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання пам'ять

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