Президент присвоїв звання Героя України військовому, який був головою організації Іллі Киви

Капітан Олег Ширяєв командує 225 окремим штурмовим батальйоном ЗСУ, який бере активну участь в операції в Курській області

Ширяєв підозрювався у справі про рейдерське захоплення елеватора у селі Занки у 2018 році, де постраждало семеро людей

30 вересня президент України Володимир Зеленський підписав наказ про присвоєння звання Героя України капітану Збройних сил Олегу Ширяєву. Відповідний наказ був розміщений на сайті президента України.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Ширяєву Олегу Вікторовичу – капітану», – йдеться в документі.

Олег Ширяєв на фронті з 2022 року. Ймовірно, що званням Героя України та «Золотою Зіркою» військового було нагороджено за прорив кордону в Курській області, де з серпня 2024 року Ширяєв командує 225 окремим штурмовим батальйоном.

225-й батальйон захищав Харківщину на початку повномасштабного вторгнення, потім утримував Бахмут і Часів Яр. Від початку Курської операції воює на Курщині, йдеться на сторінках батальйону.

До того Ширяєв воював на посаді командира роти у 228 батальйоні 127 ОБрТРО, за що був нагороджений Зеленським орденом «За мужність» III ступеня.

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Водночас громадськість бентежить інший факт із біографії Ширяєва: він був куратором організації «Патріоти – За життя» ліквідованого в РФ колишнього нардепа Іллі Киви.

Спершу Ширяєв був добровольцем батальйону «Азов», та у 2017 році він вийшов з «азовського руху» і вже у 2020 році приєднався до «Опозиційної платформи – За життя», де став координатором заснованої Іллею Кивою проросійської організації.

Координатор ГО «Патріоти — За життя» Олег Ширяєв на марші проти фашизму 9 травня 2021 року фото з відкритих джерел

Крім координації проросійської організації та зв’язку з Іллею Кивою питання в українців викликали й багаторазові затримання Ширяєва через підозри у злочинах.

Наприклад, 11 вересня 2018 року в селі Занки Зміївського району Харківської області під час спроби рейдерського захоплення приватного елеватора сталася масова сутичка, яка супроводжувалась стріляниною. Унаслідок чого семеро людей, включаючи заступника начальника Зміївського райвідділу поліції, отримали поранення.

Тоді на місці було затримано до пів сотні осіб, 22-м з яких пред’явлено підозру в скоєнні групового хуліганства із застосуванням газових балончиків та зброї, серед них і був Олег Ширяєв.

Вже вранці наступного дня, 12 вересня, тодішній глава МВС України Арсен Аваков заявив, що поліція обґрунтовано підозрює, що дану групу зловмисників очолював саме Олег Ширяєв. Однак 13 листопада Ширяєв вийшов з СІЗО під заставу розміром в 1 млн 4340 гривень та запереченням будь-яких обвинувачень у свою адресу.

Пізніше, 5 липня 2021 року, Олега Ширяєва вкотре було затримано. А наступного дня Київський районний суд Харкова обрав йому запобіжний захід. У прокуратурі уточнили, що Ширяєва затримали у справі про рейдерське захоплення елеватора у 2018 році.

Олег Ширяєв у Київському райсуді Харкова, 6 липня 2021 року фото: Ганна Соколова

Тодішній народний депутат від ОПЗЖ та керівник ГО «Патріоти — За життя» Ілля Кива коментуючи затримання Ширяєва закидав правоохоронцям тиск на їхній «антифашистський рух».

Доброволець, ветеран російсько-української війни на псевдо Шинобі відреагував на нагороду Ширяєва так: «Ось така моя країна, сьогодні зрадник – завтра герой України. В моєму ж випадку, та випадку сотень тисяч військових, сьогодні ти захисник України – завтра ти зрадник. Ось такі нагороди в такий важливий день, дає наша «влада», тітушкам Ківи».

скриншот: Telegram / ПТСР Діда

Нагадаємо, до Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський присвоїв звання «Герой України» ще 19 військовослужбовцям. Десятьом із них – посмертно. Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави.