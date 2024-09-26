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Поранена дитина та пожежа у житловому будинку: наслідки атаки БпЛА на Київ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Поранена дитина та пожежа у житловому будинку: наслідки атаки БпЛА на Київ
РФ атакувала столицю та регіони України
Фото: ДСНС

У ніч проти 26 вересня окупанти запустили по Україні чергову партію «шахедів»

Росіяни не полишають спроб максимально виснажити українські системи ППО і кожної ночі запускають БпЛА по різних регіонах України. Внаслідок падіння уламків «шахеда» в Києві було травмовано дитину, пошкоджено житловий будинок та трапилась розгерметизація газової труби. Про це повідомили у КМВА.

«Вранці у Печерському районі столиці, внаслідок атаки ворожого безпілотника, сталась розгерметизація газової труби на першому поверсі житлової пʼятиповерхівки з подальшим горінням. Пожежа ліквідована», – заявили в ДСНС.

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Наслідки падіння уламків російських БпЛА в Києві
Фото: ДСНС

Також, ще в чотирьох житлових будинках пошкоджені вікна та близько 20 припаркованих біля будинку автомобілів.

Попередньо, 1 дитина постраждала. Медики вже надають необхідну допомогу.

Як заявили в КМВА, дані про постраждалих та пошкодження уточняються.

Карта бойових дій в Україні станом на 26 вересня 2024 року.

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До слова, польський президент Анджей Дуда заявив, що з небезпекою російських атак на українські атомні електростанції потрібно рахуватися. А якщо вони відбудуться, то необхідно негайно втрутитися. 

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Теги: пожежа окупанти війна будинок дитина системи ППО

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