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Американські журналісти дізнались, скільки ударів завдала Україна по території РФ

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Американські журналісти дізнались, скільки ударів завдала Україна по території РФ
Фахівці підрахували, скільки разів Україна била по території РФ
фото з відкритих джерел

Сили оборони України завдали більше 7 тис. ударів по території противника 

У 2024 році Україна здійснила понад сім тисяч ударів по російській території. Ексклюзивну інформацію журналісти отримали від одного з українських підрозділів БпЛА далекого радіусу дії, передає CNN.

За інформацією журналістів, підрозділи ГУР регулярно здійснюють масовані атаки на російські військові об’єкти, завдяки чому українці переносять війну на російську територію. З міркувань безпеки місця запуску дронів залишаються нерозголошеними, а підготовка до операції охоплює складне планування та численні заходи безпеки.

За даними Головного управління розвідки (ГУР), українські безпілотники з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року здійснили понад 7 тис. успішних атак. Однією з найрезонансніших операцій став нещодавній удар по складу іранських ракет на території Росії.

Командир підрозділу ГУР, відомий під псевдонімом Серж, повідомив, що його підрозділ вже провів понад 500 далекобійних атак на російській території. У розмові з CNN він розповів про труднощі, які виникають у роботі українських дронів через потужні системи радіоелектронної боротьби Росії, але підкреслив, що ретельне планування операцій дозволяє долати ці перешкоди.

У вересні 2024 року українські військові успішно знищили склад боєприпасів у Тверській області РФ, де зберігалися ракети «Іскандер», авіабомби та артилерійські боєприпаси. Тоді як вже у липні удар завдали по нафтопереробному заводу на Чорноморському узбережжі РФ, спричинивши масштабну пожежу.

БпЛА програмують на складні маршрути для обходу ППО, а 30% з них виконують місії-приманки.

І попри те, що російське ППО досі заважає частині атак українських дронів, разом з тим ефективність місій може зрости до 95%, якщо США нарешті дозволять використовувати західне озброєння для здійснення атака вглиб території РФ.

За словами командирів ГУР, ці атаки спрямовані не лише на військові цілі, але й мають на меті показати росіянам, що війна може дістатися їхньої землі, змушуючи задуматися про політичні зміни в Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міноборони РФ стверджувало, що в ніч на 1 вересня російські області атакували 158 безпілотників.

Раніше бійці спецпідрозділу «Крила» Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили та успішно ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».

До слова, фахівці ГУР МО здійснили кіберудар по мережевій інфраструктурі північно-кавказького федерального університету, який готує операторів БПЛА, фахівців з цифрового зв’язку, інженерів та фізиків для армії РФ. 

 

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Теги: Міноборони війна Міноборони РФ українці військові Україна боєприпаси озброєння

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