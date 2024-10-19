Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Російська армія збільшила використання техніки на двох напрямках фронту – ISW

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Російська армія збільшила використання техніки на двох напрямках фронту – ISW
фото: Reuters (ілюстративне)

Аналітики ISW прогнозують, що після періоду осінньої негоди російські сили продовжать наступальні операції

Російські сили нарощують механізовану активність у західній частині Донецької області на тлі початку осіннього бездоріжжя. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Окупанти прагнуть просунутися відкритими полями до настання дощів, щоб закріпитися перед погіршенням погодних умов.

За даними ISW, російські війська значно збільшили використання бронетехніки в атаках на Покровський та Курахівський напрямки, зафіксувавши три механізовані атаки чисельністю до батальйону протягом останнього тижня. Це суттєве зростання активності, оскільки за період з кінця липня до початку жовтня було зафіксовано лише чотири такі атаки.

Інститут зазначає, що погіршення стану ґрунту по всій лінії фронту, яке викликане осінніми дощами, спонукає російське командування прискорювати наступальні операції. Їх мета – використовувати відносно сприятливі умови, щоб полегшити рух по полях і підготуватися до майбутніх наступів, коли ґрунт знову стане придатним для пересування техніки.

Аналітики ISW прогнозують, що після періоду осінньої негоди російські сили продовжать наступальні операції, хоча їхня ефективність тимчасово знизиться через погіршення погодних умов.

Нагадаємо, що російські війська в Україні зупинились перед Часовим Яром, але продовжують атакувати позиції в цьому районі. Також війська агресора просунулися біля Курахового та намагається обійти місто. 

Читайте також:

Теги: окупація окупанти ЗСУ війна Україна Донеччина росіяни росія військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Путіна залишилося мало часу, щоб вирішити проблему Курська
Курська операція. Ми наблизилися до важливого моменту
29 вересня, 17:00
«Шахеди» заходили до Білорусі о 00:13, 02:29, 03:05 та 03:52
Уночі до Білорусі навідалися «Шахеди», один із залетів із РФ
26 вересня, 14:31
Ліквідація лідера «Хезболли». Ізраїль перебуває в стані підвищеної готовності
Ліквідація лідера «Хезболли». Ізраїль перебуває в стані підвищеної готовності
28 вересня, 13:50
Лавров в ООН говорив про ядерний статус РФ
Росія погрожує ядерною зброєю вже навіть з трибуни Генасамблеї ООН
29 вересня, 03:14
Звіт ISW про ситуацію на фронті
Росіяни обходять Селидове та увійшли у Вугледар – звіт ISW
1 жовтня, 05:37
Такі дії є цинічним і грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин
Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених біля Покровська, розпочато розслідування
1 жовтня, 21:15
Запобіжний захід керівниці МСЕК та бомбардування Херсона. Головне за 7 жовтня
Запобіжний захід керівниці МСЕК та бомбардування Херсона. Головне за 7 жовтня
7 жовтня, 21:00
Депутат вважає Росію «мудрою та розвиненою» країною
Депутат Європарламенту приїхав до Москви «вибачатися за русофобію»
14 жовтня, 18:13
Володимир Зеленський прогнозує, що якщо війну не завершити наступного року, далі може бути пізно
Або план, або пропав? Тема дня
16 жовтня, 21:51

Події в Україні

Російська армія збільшила використання техніки на двох напрямках фронту – ISW
Російська армія збільшила використання техніки на двох напрямках фронту – ISW
Втрати ворога станом на 19 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 19 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
Постійний наступ РФ на Часів Яр та просування біля Курахового - звіт ISW
Постійний наступ РФ на Часів Яр та просування біля Курахового - звіт ISW
«Не вірив до останнього, що їду додому»: відбувся 58-й обмін полоненими
«Не вірив до останнього, що їду додому»: відбувся 58-й обмін полоненими
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2024

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2024
22K
«Інвалідний» скандал. Головний прокурор Хмельниччини звільнився, але «по-хитрому»
21K
Компанія Steko, гендиректор якої облаяв військового, заявила про блокування заводу з боку ТЦК
20K
У Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна
19K
У Польщі відбувається хвиля масових звільнень – ЗМІ

Новини

У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 08:55
Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Ранкові заморозки, без опадів: прогноз погоди на 19 жовтня
Сьогодні, 06:00
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Звільнення села на Купʼянщині та інтервʼю Зеленського. Головне за 18 жовтня
Вчора, 21:01
У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Вчора, 13:48

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua