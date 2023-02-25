25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

У цей день не варто починати нову справу

У суботу, 25 лютого, відзначається День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ. У православній церкві проводиться святкування Іверської ікони Божої Матері, а також шанується пам'ять святителя Мелетія, архієпископа Антіохійського, і святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі, чудотворця.

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День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил України

25 лютого відзначається професійне свято України – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

Українська інженерно-авіаційна служба авіації займається організацією та виконанням технічного забезпечення польоту, тобто дотриманням певної схеми авіаційних робіт та повітряного транспортування. Від роботи цієї служби залежить рівень здійснення необхідних завдань екіпажу. Діяльність інженерно-авіаційної служби передбачає велику відповідальність та ризик, тому що інженери спочатку всю техніку перевіряють на собі.

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День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ має за мету підвищення престижу служби, збільшення інтересу до якісного здійснення службових обов’язків та виховання патріотичного настрою у військових та молодого покоління.

Олексій Рибний

25 лютого в православному календарі це день присвячений пам'яті святителя і чудотворця Олексія Київського. У народі свято отримало назву Рибний, оскільки до цього дня починає танути сніг і добре ловиться риба.

У старі часи 25 лютого було заведено виносити на мороз посівні насіння і пряжу для «загартування». Вважалося, що такий ритуал дозволить зернам дати більше сходів, а заморожування пряжі обіцяло достаток на майбутню Масляну, а речі з таких ниток довше не зношувалися.

фото з відкритих джерел

За традицією, на стіл у цей день подавали тільки рибні страви, а також розтягаї. Пиріжки особливо смакували з рибним бульйоном.

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Особливе місце на Олексія відводилося тлумаченню снів. Багато речей, які привиділися під час сновидіння, мали своє значення.

Традиції дня

З 25 лютого і протягом трьох днів селяни на ранковий мороз виставляли зерно, призначене для посіву. Потім його заносили в тепле місце. Було відмічено, що після цього насіння дає кращий врожай. На мороз також виносили пряжу і льон, щоб мати рівні, чисті і білі нитки і мотки. Люди вірили, що виставлені на холод зерно, пряжа і льон заряджаються Божою силою, тому що саме в цей період Всевишній дивиться з небес на людей.

У народі 25 лютого називали «рибним днем». На вечерю було прийнято подавати пироги-розтягай з рибною начинкою. Ще в цей день знахарі лікували переляк.

В кінці лютого на північ відлітають омелюхи. Ці перелітні птахи кочують на великі відстані. Влітку вони харчуються комахами, а взимку фруктами і ягодами. У народі пташок вважали красуні, які не вміють співати.

Народні прикмети

Іній на вікнах з ранку 25 лютого – погода зміниться.

Завірюха або туман цілий день – до дощового літа.

Якщо в цей день почав танути сніг, клювання риби буде хорошим.

На нічному небі сяють зірки, це означає, що буде багатий урожай.

Заборони

У цей день не можна починати нову справу.

Також варто відмовитися від будь-яких поїздок, щоб уберегтися від невдачі.

Заборонено в цей день надягати старий і брудний одяг.

Іменини

25 лютого День ангела імені відзначають: Олексій, Марія, Євген, Антон, Мелетій