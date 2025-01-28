Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

Нова філософія Трампа: друзі платитимуть більше

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ціль Трампа – створити нову американську глобальну світ-систему
фото: EPA-EFE

Чому «друзі» платитимуть більше, а «вороги» менше?

Нова філософія життя Дональда Трампа:

Америка має стати одержувачем (реципієнтом) основних глобальних рент та бенефітів для підтримки високого рівня життя американських громадян, покриття структурних дисбалансів та дефіцитів американської економіки (насамперед торгового та бюджетного).

Світ має платити Америці за право «бути з нею», торгувати з нею, розвиватися разом із нею.

Америка збиратиме інвестиційну, торгову, економічну, енергетичну, технологічну і навіть кадрову ренти зі своїх ворогів та ще більше – зі своїх союзників.

Чому «друзі» платитимуть більше? Тому що у рахунок на оплату включені послуги безпеки з використанням ядерного щита Америки.

Чому «вороги» платитимуть менше? Тому що вони виконують роль загонщиків для друзів. Вони «заганяють» у стійло череду «геополітичних баранів», яких можна непогано «обстригти».

Є «пастух» – США, є «вовки» – вороги і є «барани» – союзники.

Тому не Америка має витрачати свій геополітичний ресурс для захисту Європи у контексті протистояння з Росією, а Європа має інвестувати свої ресурси у геополітичний потенціал США у контексті їхнього протистояння з Китаєм.

Лише одна країна не платить США за «квиток безпеки» – це Ізраїль. І за Трампа – цей «неплатіж» буде ще більшим.

Ізраїль та Єрусалим – це точка месіанської опори для консерваторів, які виросли у «професійній етиці аскетичного протестантизму», за словами Макса Вебера.

Особливо з огляду на нинішній протестантсько-іудаїстичний синтез у рамках концепції «Нового Сіону».

Ціль Трампа – створити нову американську глобальну світ-систему.

Терміни «світ-економіки», «світ-системи» та світ-системного підходу та аналізу були закладені такими видатними вченими як Бродель та Валлерстайн.

Зокрема, Бродель виділяв такі ознаки світ-економіки – це самостійний кластер загальної світової економічної системи, здатний бути самодостатнім, насамперед за рахунок гармонійних та ефективних внутрішніх зв'язків та логічної структури.

Своєрідним «ключем» концепції Валлерстайна щодо світосистемної побудови великих глобальних кластерів є вчення про гегемонію та гегемону.

Гегемон зароджується та розвивається за рахунок особливого статусу побудованої ним світ-системи, у форматі ядра якої виділяється держава, яка має ключові конкурентні переваги над ключовими конкурентами та суперниками.

Ознакою такої світ-системи Валлерстайн називав наявність сверхдержав як ядра або кількох сверхдержав як суб'ядер.

Світ-система розвивається у форматі центру, який має отримувати всі геополітичні профіти та бенефіти та широку Ойкумену, розташовану навколо ядра.

Формат такої Ойкумени досить розгалужений:

  • напівпериферія, права якої відносно наближені до прав та статусу ядра;
  • сировинна ресурсна периферія, яка має захист Гегемона, але не має прав на його профіти та геополітичні бенефіти.

Території як периферії перебувають у підпорядкованому стані, позбавлені прав на самостійне визначення стратегії свого розвитку.

Функція периферії – це концентричні кола навколо ядра та стратегічний захист.

За визначенням Броделя, умови перебування мешканців таких периферій навколо Гегемона подібні до дантового Чистилища або навіть Пекла.

Дуже примітно, що початок другої каденції Трампа багато аналітиків порівнюють із президентом Мак-Кінлі, який заклав наприкінці 19 століття фундамент нової Американської імперії 1.0. та принципи американського імперіалізму як такого.

Ці принципи мають глибоке коріння у протестантській етиці, концепції кінцевого приречення і первородного гріха, що переноситься зі світу людей-індивідуумів у світ окремих країн.

У рамках цієї концепції, бідність окремої країни, як і бідність конкретної людини – це вияв Божого відторгнення, Богозалишення, гріховності, які не підлягають виправленню.

Більше того, будь-які спроби такого виправлення – це протидія Божій волі та ризик втрати власного Богообрання.

Загальновідомо, що Мак-Кінлі, як і Трамп, мав майже месіанську підтримку частини населення США.

За часів Мак-Кінлі відбулася анексія Гаваїв (так само, як зараз Трамп намагається здійснити анексію Гренландії), були взяті під контроль у вигляді колоній Гуам, Пуерто-Рико та Філіппіни.

Останні були захоплені внаслідок американо-іспанської війни, а потім – за підсумком філіппіно-американського військового протистояння, яке було досить тривалим. Мак-Кінлі фактично заклав фундамент домінування США у глобальному світі у 20 столітті, яке внаслідок двох світових воєн та перемоги у Холодній Війні лише посилилося.

Тут слід знову згадати концепцію Валлерстайна щодо окремої світ-системи – її успіху сприяє наявність природних чи штучних перешкод на кордоні з іншими конкуруючими світ-системами.

Витрати на подолання яких мають бути досить високими для того, щоб не відбувалися спроби руйнування конкуруючої світової системи.

У цьому контексті США мають унікальні природні захисні бар'єри своєї світової системи у вигляді трьох океанів.

Європейська світ-система у форматі ЄС та Євразійська у вигляді синтезу Китаю та РФ (цю нову світ-систему можна умовно назвати Монгольською імперією 2.0 або певною реінкарнацією першої сухопутної євразійської імперії Чингісхана), таких природних перешкод між собою не мають і роль бар'єра виконує балто-чорноморська геополітична дуга через залучення до неї низки країн.

Саме тому і стратегія Мак-Кінлі, і стратегія Трампа – це посилення домінування США в індо-тихоокеанському регіоні та Філіппіни у цьому контексті зіграють одну із ключових ролей.

Тільки Мак-Кінлі мав досить слабкий суперник у вигляді деградуючої іспанської імперії, а Трамп – зростаюча і потужна китайська імперія і китайська світ-система.

Мак-Кінлі відзначився і запровадженням «золотого стандарту» долара, що стало одним із важливих кроків на шляху набуття доларом статусу світової резервної валюти.

Ідея Трампа зараз полягає у наданні долара «цифрового стандарту» у вигляді поєднання його зі світом глобальних криптовалют – за допомогою розвитку стейблкоінів (usdt).

На думку Трампа, у 21 столітті нове золоте – це «цифрове золото» (недаремно і біткоїн називають «цифровим золотом»). І отримання США лідерства у цьому напрямі забезпечить і лідерство долара як світової резервної валюти на все 21 століття. Мак-Кінлі збільшив митний імпортний тариф до 57%. Про те саме говорить і Трамп.

Єдина відмінність між ними – це те, що Мак-Кінлі відійшов від доктрини Монро, яка полягала у концентрації інтересів США на Західній півкулі, а Трамп фактично повертається до доктрини Монро 2.0. – «приєднання Канади», нова політика щодо Мексики, Венесуели, Колумбії, посягання на Панамський канал тощо.

Так що недаремно Трамп обіцяє, що найвищій горі Північної Америки – горі Деналі на Алясці, яка колись має ім'я Мак-Кінлі на честь колишнього президента і якій було присвоєно індійську назву племені атабасків «Велика», буде повернуто попередню назву.

Що також поєднує Мак-Кінлі з Трампом – це жорсткий протекціонізм в економічній політиці.

У цьому контексті, Трамп буде намагатися знову перезавантажити умови зони вільної торгівлі з Канадою та Мексикою, використовуючи торгові війни для посилення американської світ-системи: анексія Гренландії, як колись Гаваїв, включення Канади у структуру світ-системного ядра США та перетворення Мексики на напівпериферію канадсько-американської світ-системи.

Гренландія – як природний бар'єр зі стримування арктичної експансії РФ. Паралельно, за допомогою імпортних мит, Трамп намагатиметься виграти конкурентну цивілізаційну боротьбу з Китаєм і перетворити ЄС на джерело «вічної економічної та торгової ренти» на користь США для фінансування цього протистояння з Піднебесною.

Британія в Атлантиці теж залучатиметься до структури ядра нової американської світ-системи, так само як і Австралія в Індо-Тихоокеанському регіоні (з перетворенням Філіппін на «напівпериферію» цієї освіти за аналогією з Мексикою).

Цю світ-систему можна умовно назвати «Новою Атлантидою». До її ядра увійде США, Канада, Австралія, Британія. Напівпериферію сформують Мексика та Філіппіни. Донорами стануть ЄС та Японія. А периферія – Латинська Америка. Сакральна точка опори – Ізраїль.

І ось ми спостерігаємо вже не конструкт глобального світу, а швидше новий формат глобальної фрагментації, в якому діють усі закони світової селекції та кооперації, але вже у рамках окремих світ-систем.

Тепер правила дотримуються лише рамках окремих мегакластерів. Якщо твоя країна знаходиться за межами такого «таксона», то вона може зазнати найвитонченішого інструментарію неконкурентного впливу та неоколоніалізму.

У форматі глобальної фрагментації США можуть вести відверто дискримінаційні торгові війни з Китаєм чи ЄС і навіть переписувати підписані раніше торгові угоди в односторонньому порядку.

Нову максиму сучасного світу можна визначити так: «Щастя для тих, хто знаходиться у ядрі ключової світової системи. Стерпні умови для тих, хто опинився у її напівпериферії. І горе тим, хто перебуває на периферії таких всесвітніх світ-систем».

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Дональд Трамп США війна Україна росія Європа Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США депортує з країни нелегальних мігрантів
Мексика відмовилась приймати рейс із депортованими мігрантами з США
26 сiчня, 03:12
Чи можна просити матеріальну допомогу у депутата обласної ради?
Чи можна просити матеріальну допомогу у депутата обласної ради? Місцеве самоврядування
16 сiчня, 06:30
«Президент Байден вважає, що роки його правління зробили Америку сильнішою»
Cвіт лихоманить, Європі час стати до керма
14 сiчня, 22:19
Грицак: Нинішня війна між Заходом і не Заходом, це війна ціннісна. За цінності люди одне одному горло можуть перерізати
Це ще не Третя світова. Історик пояснив, коли розпочнеться глобальний конфлікт
13 сiчня, 21:30
Уродженка Москви Кадочнікова у 1960-х роках переїхала до України, де і проживає до сьогодні
Конфуз на врученні кінематографічної премії ім. Параджанова. Легендарна артистка не змогла перейти на українську
10 сiчня, 14:24
Заборона портів КНР на танкери, які перебувають під санкціями США, вплине на китайський ринок
Найбільший портовий оператор Китаю підтримав санкції США проти «тіньового флоту» Росії
8 сiчня, 08:32
25-те засідання у форматі «Рамштайн» заплановано на четвер, 9 січня
На «Рамштайні» буде визначено план підтримки оборони України до 2027 року – Пентагон
8 сiчня, 02:48
Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах у найближчому майбутньому
Переговори щодо завершення війни: аналітики ISW проаналізували меседжі Путіна
25 сiчня, 08:08
Глава США назвав Саудівську Аравію відповідальною за продовження війни в Україні
Трамп просить Саудівську Аравію знизити ціни на нафту
23 сiчня, 18:53

Олексій Кущ

Нова філософія Трампа: друзі платитимуть більше
Нова філософія Трампа: друзі платитимуть більше
«Мирний план Трампа». Що це може бути?
«Мирний план Трампа». Що це може бути?
Чи мріють китайці про Сибір?
Чи мріють китайці про Сибір?
Ердоган пройшов точку неповернення і дав старт проєкту «Османська імперія 2.0»
Ердоган пройшов точку неповернення і дав старт проєкту «Османська імперія 2.0»
Чим більше Росія заглиблюється у війну в Україні, тим слабшою стає в Африці та Азії
Чим більше Росія заглиблюється у війну в Україні, тим слабшою стає в Африці та Азії
Мирний план Трампа – заморозка війни в Україні на період його каденції
Мирний план Трампа – заморозка війни в Україні на період його каденції

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
23K
Прогноз магнітних бур на 28-31 січня: якою буде сонячна активність
19K
Борщу не буде? Метеоролог – про наслідки аномально теплої зими для українського агросектору
17K
Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість
13K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail

Новини

Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Сьогодні, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Сьогодні, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Сьогодні, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Вирок ексголові Броварської райдержадміністрації та продовження санкцій проти РФ. Головне за 27 січня
Вчора, 21:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua