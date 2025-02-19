Головна Думки вголос Ігор Луценко
search button user button menu button
Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Наскільки ми можемо обійтися без США?

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрата США як джерела зброї для нас буде відчутним, але не критичним болем
фото: depositphotos.com

Ми можемо воювати без США і навіть перемагати, але за однієї умови

Коротко:

  1. За умови, що ЄС виділяє нам достатньо грошей – ефект від демаршів Вашингтона буде помітний, але не критичний.
  2. Європейські збройні рішення у своїй масі більш близькі до вимог російсько-української війни.

Якщо ми беремо основу нашої війни – дрони, то ми їх здебільшого робимо самі. Компоненти з США використовуються фрагментарно і здебільшого мають аналоги в інших країнах.

Навіть якщо розглядати преміумсегмент дорогих розвідницьких дронів, то тут європейські виробники домінують над американськими у поставках і дуже гнучко пристосовуються до нинішньої війни.

Звісно, американська апаратура зв’язку виробництва Silvus вважається найкращою у світі у своїх сегментах, але вона застосовується, як дороге рішення, достатньо обмежено. І не позбавлена конкурентів.

Найважливіше, що є у США для дронів – це Starlink. Але з боку Штатів не чути про плановані дії ворожого характеру щодо України, тому про примусове відключення українцям Starlink мова наразі не йде (поки що!). Хоча таку можливість слід враховувати вже зараз й інтенсивно вести роботу по знаходженню альтернатив.

США, якщо виходити з теперішніх настроїв у Капітолії, хоче частково перетворитися у Китай у цій війні: продавати оборонні рішення за гроші, отримувати максимальний короткостроковий матеріальний зиск. Головне, щоб США не почали грати на боці Москви, як це часто траплялося.

Таким чином, якщо США не перейде від політики відсторонення від конфлікту на відкритий тиск на Україну в інтересах РФ, то вітчизняна дронова галузь зможе працювати далі, а сили безпілотних систем – отримувати те, що їм треба.

Що стосується «класичної» зброї, то, на мою думку, Європа знаходиться попереду США у рівні бронетехніки та ствольної артилерії. БМП «Бредлі» – прекрасна машина, але шведська CV-90 нічим не гірше, а в багатьох аспектах і краще. Те ж саме буде, якщо порівнювати Абрамс і Леопард.

Таких БТР, як є у європейців, у США взагалі немає. Немає таких самохідних мінометних систем з автоматичним наведенням. Більшість самохідних гармат натівського калібру 155 мм – теж не американські.

Хтось може сказати, що зараз це не має такого значення, як раніше – традиційні озброєння відходять на другий план. З тої чи іншої ділянки приходить статистика про те, що більшість уражень здійснюються дронами.

Але розвиток війни не зупиняється, і не виключено, що у найближчі роки протидронові засоби зможуть масово повернути на поле бою старі добрі танки, БМП, БТР.

А, власне, лідерами-виробниками такого обладнання є європейські та ізраїльські компанії, чия продукція уже стала золотим стандартом на фронті.

Відкритим залишається питання, чи зможе Україна надалі отримувати (за гроші) чудові ракетні системи Himars чи їх аналоги з ЄС. А також, чи зможуть європейці і надалі передавати нам американське озброєння на кшталт систем Patriot тощо.

Втрата США як джерела зброї для нас буде відчутним, але не критичним болем. Ми можемо воювати без США і навіть перемагати, за умови, що Європа буде поводитися жваво.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: танки озброєння Україна Європа Китай війна армія росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

6 лютого – Міжнародний день бармена
6 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 лютого, 00:05
Пристрасті навколо призначення нового керівника АОЗ досягли апогею
Гроші є – зброї немає? Хто переможе у битві за Агенцію оборонних закупівель Війна і бізнес
22 сiчня, 10:30
Підозрюваний підполковник перебуває під вартою без можливості внесення застави
Рюкзак, набитий готівкою. З'явилися нові деталі у справі заступника комбрига
30 сiчня, 13:06
Фумінорі продав своє помешкання в Токіо, щоб допомогти Україні
Відомому японському волонтеру продовжили термін перебування в Україні до 21 квітня
3 лютого, 00:42
Внаслідок удару загинули п'ятеро осіб
Удар по Ізюму: серед загиблих – вагітна 19-річна дівчина та її 18-річна сестра
4 лютого, 16:54
Київська музична формація Future Culture заснована у 2022 році
Фіналісти Нацвідбору Євробачення. Future Culture: як столичний квінтет пробився на велику сцену
6 лютого, 19:00
Ігор Коломойський зробив заяву щодо внесення його в санкційний список РНБО
Під санкції разом з Порошенком? Коломойський заявив про завдану йому «особисту образу»
13 лютого, 12:27
Володимир Путін та Дональд Трамп говорили телефоном
Тет-а-тет Трампа і Путіна: Bloomberg розкрило реакцію ЄС на подію
13 лютого, 09:34
За словами заступника міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції (по центру), Росія цілеспрямовано нищить українську культуру та слово
Стало відомо, скільки українських музикантів і медійників перебувають у полоні РФ
Вчора, 19:57

Ігор Луценко

Наскільки ми можемо обійтися без США?
Наскільки ми можемо обійтися без США?
Ворог намагається показати нас слабкими, а ми в цей момент його відкидаємо
Ворог намагається показати нас слабкими, а ми в цей момент його відкидаємо
План залучення молодих у військо. Що з цим не так?
План залучення молодих у військо. Що з цим не так?
Ми можемо зупинити Росію
Ми можемо зупинити Росію
Чому у Росії працюють аеропорти?
Чому у Росії працюють аеропорти?
Вихід з Вугледару. Якою ціною це далося 72-й бригаді
Вихід з Вугледару. Якою ціною це далося 72-й бригаді

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 лютого 2025
38K
Геологічна служба США розчарувала Трампа: Україна не володіє рідкісними ресурсами
31K
Буданов після резонансних заяв Трампа звернувся до українців
24K
Мирні переговори з Україною. За стіл сідає… Патріарх Кирило
15K
Прогноз магнітних бур на 19-21 лютого: якою буде сонячна активність

Новини

У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Сьогодні, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Сьогодні, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
Вчора, 00:58
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua