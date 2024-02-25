День інженерно-авіаційної служби ЗСУ. Що відзначаємо 25 лютого

Сьогодні не варто відмовляти в допомозі

25 лютого відзначається День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил України та День револьвера. Віряни вшановують пам’ять святого Тарасія.

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День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил України

Згідно з Наказом Міністра оборони України від 19 березня 2010 року, 25 лютого відзначається професійне свято – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

Українська інженерно-авіаційна служба авіації займається організацією та виконанням технічного забезпечення польоту, тобто дотриманням певної схеми авіаційних робіт та повітряного транспортування. Від роботи цієї служби залежить рівень здійснення необхідних завдань екіпажу. Діяльність інженерно-авіаційної служби передбачає велику відповідальність та ризик, тому що інженери спочатку всю техніку перевіряють на собі.

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День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ має за мету підвищення престижу служби, збільшення інтересу до якісного здійснення службових обов’язків та виховання патріотичного настрою у військових та молодого покоління.

День револьвера

25 лютого кожного року світ відзначає День народження револьвера, тому що саме цього дня у 1836 році було запатентовано шестизарядний кремнієвий револьвер 45 калібру.

Револьвер – це стрілецька зброя, яка призначена для стрільби на дистанцію до 100 метрів. Револьвер вважають надійнішим за самозарядний пістолет, крім того, ним можна легко користуватися однією рукою (в пістолеті другою рукою перемикають затвор) та у разі осічки одразу стріляти вдруге. Є у револьвера і недолік. А саме обмежена кількість набоїв у барабані.

Яке сьогодні релігійне свято

25 лютого в церковному календарі – День пам’яті святого Тарасія, архієпископа Константинопольського. Він відрізнявся винятковою добротою, вставав на захист всіх скорботних і принижених. Також в старих часів вважалося, що святий допомагає боротися з лихоманкою. Його пам'ятають за добрі справи, захист слабких і знедолених, а також він будував численні притулки та лікарні.

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У цей день прийнято давати милостиню. Також є думка, що початок лікування серйозної хвороби може призвести до позитивних наслідків. Говорили, що в цей день потрібно обов'язково помолитися Тарасію, інакше лихоманка введе людину в сон, а потім увійде в її тіло.

Свято також має назву Тарас Безсонний, яка пішла від того, що сьогодні не можна лягати спати вдень. Вважалося, що саме в цей час людина найбільш вразлива. Дітям в старовину також не давали спати до заходу сонця.

Що не можна робити цього дня

Не можна лаятися.

Не варто відмовляти в допомозі та милостині.

Не можна лягати спати вдень.

Народні прикмети

Якщо цього дня випав сніг, то тиждень перед Великоднем буде непогожим.

Ворони каркають – до дощового літа.

Завірюха вказує на те, що влітку буде багато опадів.

Пам’ятні події 25 лютого

1570 – папа Пій V видав буллу «Regnans in Excelsis», в якій піддав анафемі англійську королеву Єлизавету I.

1573 – Іван Федорович заснував друкарню у Львові.

1791 – Конгресом затверджений Перший банк США з монопольним загальнонаціональним статусом (функціонував до 1811 р.).

1831 – битва під Гроховом, найбільша під час визвольного Листопадового повстання (1830-1831) проти Російської імперії.

1836 – американець Семюел Кольт отримав перший патент на шестизарядний револьвер 45 калібру.

1873 – у Києві російською імперською окупаційною владою створено Південно-Західне відділення Російського географічного товариства.

1918 – Мала Рада ухвалила закони про введення в УНР нового (григоріанського) календаря і середньоєвропейського часу.

1928 – лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримала першу телевізійну ліцензію.

1947 – Контрольна рада союзників формально ліквідувала Пруссію.

1956 – на XX з'їзді КПРС М. С. Хрущов виступив із закритою доповіддю «Про культ особи та його наслідки», присвяченою засудженню культу особи Й. В. Сталіна.

1956 – курка знесла найбільше у світі яйце – 454 г (США).

1957 – засновано Державне видавництво дитячої літератури УРСР (тепер Веселка).

1982 – Європейський суд у справі Campbell і Cosans проти Сполученого Королівства постановив, що батьки мають право забороняти тілесні покарання дітей у школах.

1986 – після диктатури Маркоса Корасон Акіно стала першою жінкою-президентом на Філіппінах та у всій Азії.

1994 – теракт у Печері патріархів (Хеврон, Палестина), вчинений ортодоксальним євреєм, забрав життя 29 мусульман. Після того доступ до печери був розділений за релігійною ознакою.

1999 – в Аргентині Віргінія Ріверо народила дівчинку в момент ДТП. Її дочка стала наймолодшою з людей, які потрапили в аварію.

2010 – у Києві відбулася інавгурація обраного в результаті фальсифікацій президента України Віктора Януковича, позбавленого цього звання у 2014 році Верховною Радою України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Антон, Євген, Олександр, Тарас, Теодор, Федір.