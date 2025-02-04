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Митрополит ПЦУ, який розмістив фрески бізнесменів у Луцькому соборі, отримав догану

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Митрополит ПЦУ, який розмістив фрески бізнесменів у Луцькому соборі, отримав догану
Керівник Волинської єпархії Михаїл вирішив розмістити зображеннями бізнесменів на стінах Свято-Троїцького кафедрального собору
фото з відкритих джерел

Синод дійшов висновку, що фрески були створені з порушенням православної іконографічної традиції та розміщені поряд з іконами святих

Синод Православної церкви України виніс догану керівнику Волинської єпархії Михаїлу. Причиною цьому стала поява фресок із зображеннями бізнесменів на стінах Свято-Троїцького кафедрального собору в Луцьку. Про це йдеться на сайті ПЦУ.

Члени Синоду дійшли висновку, що фрески були створені з порушенням православної іконографічної традиції та розміщені поряд з іконами святих. Розміщення зображення меценатів було ініціативою та розпорядженням самого митрополита.

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«Одноосібний стиль ухвалення керівником Волинської єпархії рішень, численні приклади свідомого виокремлення себе і очолюваної ним єпархії від повноти Помісної церкви, що виявляється зокрема у використанні не властивих сучасній українській православній традиції богослужбових предметів, численних фактах ігнорування архієреєм у своїй діяльності 34-го апостольського правила, зокрема і через одноосібну взаємодію, без відома і благословення предстоятеля, з главами інших церков, у свідомому ігноруванні низки норм Томоса про автокефалію, що стає причиною несправедливих нарікань на адресу всієї ПЦУ, – це та інше приводить до шкідливих наслідків, стаючи причиною до спокус», – йдеться в офіційному повідомленні церкви із засідання Синоду, що відбулося 2 лютого.

Керівника Волинської єпархії також було звільнено з посади голови Синодальної комісії у справах монастирів та чернецтва й виключити з її складу. Це рішення у Синоді ПЦУ пояснили тим, що митрополит Михаїл протягом понад п’яти років «виявився не спроможним» організувати роботу комісії.

Нагадаємо, на стінах Свято-Троїцького кафедрального собору в Луцьку з'явилися фрески з місцевими бізнесменами. На фресках можна впізнати бізнесменів-будівельників Віктора Чорнуху і Леонтія Іванішина, власника агропідприємства Євгена Дудку та інших. Зазначається, що серед фресок був портрет олігарха Ігоря Палиці.

Пізніше міський голова Луцька Ігор Поліщук заявив, що Ігор Палиця дізнався про фреску з обличчям від нього місяць тому і відразу попросив її забрати. Згодом Священний синод ПЦУ створив робочу комісію, яка мала розслідувати інцидент.

Водночас митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій Рудюк заявив, що у розписі Свято-Троїцькому кафедральному соборі ПЦУ в Луцьку допущено ряд помилок.

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Теги: Українська православна церква релігія Волинська область Митрополит Михаїл бізнесмен

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