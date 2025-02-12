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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Холодний душ від Трампа для України

glavcom.ua
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Для нас має значення хіба жорсткий протверезний ефект заяв Трампа
фото: depositphotos.com

Трамп та його план повернення грошей через українські ресурси: що це означає для нас?

Трамп в ефірі Fox News: «Українці можуть укласти угоду, можуть не укласти угоду. Колись вони можуть стати росіянами, а можуть не стати росіянами. Але всі ті гроші, які ми витратили, я хочу їх повернути. Я сказав їм, що хочу еквівалент на суму 500 мільярдів доларів у вигляді рідкісноземельних мінералів. І вони, по суті, вже погодилися зробити це».

***

Трампа, звісно, можна оцінювати позитивно чи негативно – приводи є і для того, і для іншого. Тому я не є ні противником, ні прихильником 47-го президента США. І що б він не зробив за другу каденцію, це американська історія, яка, зрозуміло, має до нас стосунок, але підсумкові оцінки Трампу як президенту даватимуть в майбутньому самі американці.

Для нас має значення хіба жорсткий протверезний ефект заяв Трампа. Ті ж слова про «частину Росії», якою Україна може стати, а може не стати. А ми що, маємо підстави відкинути цей варіант взагалі як цілковито нереальний? Це як було метою Путіна, так і лишається. І лишатиметься надалі – навіть як Путін на деякий час відступиться від цієї ідеї.

Ну і у нас, не треба цього лицемірства, лишається достатньо громадян, яким абсолютно фіолетово, якщо вони одного дня виявлять себе мешканцями ще трохи роздутої Росії. Синій паспорт, червоний паспорт, двоколірний прапор, триколор – аби зарплати і пенсії платили.

Ну а за те, що з нас хочуть зідрати якісь міфічні надра на пів трильйона, нарікати можна тільки на себе. Причин купа. 30 років плювання на свої національні інтереси. Відсутність політичної еліти і зусиль для її появи (читайте – «бездумне голосування за гречку»). Здача ядерної зброї за просто так, без уїдливого прописування конкретних зобов’язано обох сторін, а не тільки однієї. Цей список довжелезний.

І у підсумку американський цинік, людина, якій дійсно плювати на нашу долю і майбутнє, каже нам правду. Нас може зжерти Росія.

З нас можуть як мінімум спробувати злупити вартість не стільки допомоги, скільки «моральних страждань американців» (не забуваймо, що основний формат допомоги США – це оплата роботи їхніх виробництв, забезпечення їхніх робочих місць, щоб нам поїхали виконані збройні та інші замовлення).

І от з таких реалій ми повинні виходити у своїх планах і головне – в електоральних рішеннях. А за такий холодний душ можна навіть подякувати Трампу.

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Джерело
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Теги: росія історія путін гроші прапор паспорт українці Україна

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