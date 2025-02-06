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КНДР удосконалила ракети, які передає Росії для завдання ударів – Reuters

Катерина Іванова
glavcom.ua
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КНДР удосконалила ракети, які передає Росії для завдання ударів – Reuters
Поки не вдалося встановити, що конкретно змінила Північна Корея
фото ілюстративне: KCNA / Reuters

До участі у війні проти Україна Північна Корея не мала змоги протестувати власну зброю в реальних умовах війни

Північнокорейські балістичні ракети стали набагато точнішими з кінця грудня 2024 року. Це свідчить про те, що КНДР використовує війну в Україні для доопрацювання своїх ракет і тестування зброї. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два високопоставлених джерела в Україні.

За останні кілька тижнів російські війська запустили по Україні понад 20 північнокорейських балістичних ракет. Усі вони виявилися помітно точнішими, ніж раніше. Точність ракет збільшилася до 50-100 метрів, кажуть співрозмовники Reuters. Раніше вона становила 1-3 кілометри.

До участі у війні проти Україна Північна Корея не мала змоги протестувати власну зброю в реальних умовах війни. Але зараз вони виробляють ракети й отримують зворотний звʼязок від замовника – російської армії, тож у них зʼявляється досвід, необхідний для створення якісніших ракет.

Експерт з озброєнь з Асанського інституту політичних досліджень у Сеулі Ян Ук каже, що його джерела в Україні повідомили, що останні партії ракет, які КНДР передала Росії, були вдосконаленими. Поки не вдалося встановити, що конкретно змінила Північна Корея. Можливо, їх конструювали із поліпшеними навігаційними системами або рульовим механізмом для полегшення маневрування.

Росія почала запускати північнокорейські балістичні ракети малої дальності K-23, K-23A і K-24 по Україні наприкінці 2023 року і відтоді випустила близько 100 снарядів, сказало Reuters одне з джерел. За його словами, корейські ракети мають більшу дальність, ніж аналогічні російські балістичні ракети «Іскандер-М».

Нагадаємо, The New York Times з посиланням на офіційних осіб України та США повідомила, що після великих втрат на Курщині війська Північної Кореї було виведено з лінії фронту

Як відомо, українська 22-га механізована бригада ліквідувала північнокорейського командира роти в Курській області, що дало можливість оцінити його спорядження. У північнокорейського військового виявили китайську рацію, гранати та два види зброї – автомат АК-12 і дробовик «Вепр-12» 12-го калібру. Експерти припускають, що настільки важке бойове навантаження стало можливим завдяки високим стандартам фізичної підготовки військових КНДР.

Як повідомлялося, 4 тис. із 12 тис. північнокорейських солдатів уже загинули на Курщині. Про це президент України Володимир Зеленський зауважив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Раніше президент України Володимир Зеленський показав нові кадри спілкування полонених північнокорейських солдатів зі слідчими Служби безпеки України. За словами полоненого, північнокорейські підрозділи на Курщині зазнають масштабних втрат, які навіть важко порахувати. Північнокореєць також заявив, що не знав де і проти кого воюватиме.

До слова, аналітики ISW вважають, що контингент північнокорейських військ чисельністю 12 тис. осіб, який зараз перебуває в Курській області, може бути вбитий або поранений у бою до середини квітня 2025 року. Так буде в разі, якщо солдати КНДР продовжать зазнавати високих втрат у майбутньому.

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Теги: партії Північна Корея Україна балістичні ракети війна

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