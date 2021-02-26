26 лютого: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні добре було зайнятися плануванням фінансових питань

Сьогодні, 26 лютого, відзначають Всесвітній день неквапливості та День кримського спротиву російській окупації.

Мартинів день

Сьогодні Православна церква вшановує пам’ять преподобного Мартиніана Палестинського – відлюдника і християнського святого. Він почав своє самітницьке життя у віці вісімнадцяти років. Дівчина легкої поведінки на ім’я Зоя намагалася його спокусити. Щоб вистояти перед її напором святий встав в вогонь. Надалі він звернув Зою до Господа і відправив у монастир в Віфлеємі.

Мартиніан зцілилився від опіків і перебрався на безлюдний скелястий острів, де прожив під відкритим небом кілька років. Їжу йому привозив корабельник, для якого він плів кошики. Одного разу на морі трапився сильний шторм. Через буревій розбився корабель, на якому перебувала дівчина Фотинія (Світлана). Її на уламках корабля хвилі принесли до острова, де мешкав Мартиніан. Святий допоміг дівчині вибратися на берег, залишив їй свої хліб і воду, а сам поплив в море. Двоє дельфінів підхопили його і винесли на сушу. З тих пір Мартиніан вирішив мандрувати по світу. У похилому віці він перебрався до Афін, де і помер.

Дівиця Фотинія залишилася жити на острові. Їжу їй привозив корабельник. Вона прожила на самоті 6 років, а потім віддала Богу душу. Тіло її виявив все той же корабельник. Він перевіз його в Кесарію Палестинську, де Фотинію з честю поховали єпископ і клір.

Пам’ять преподобного Мартиніана, Зої і Фотинії святкується в один день.

День кримського спротиву російській окупації

Цього дня 2014 року у Сімферополі відбувся мітинг кримських татар на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму. 25 лютого під будівлею кримської Верховної Ради відбувся проросійський мітинг, організований організацією «Кримський фронт» та «козацькими» організаціями.

Учасники акції вигукували проросійські гасла та вимагали відокремлення від України шляхом проведення референдуму. Перед мітингувальниками виступив голова Верховної Ради АРК Володимир Константинов, який оголосив про проведення 26 лютого позачергової сесії. У ЗМІ з’явилася інформація про те, що на сесію може бути винесено питання про вихід Криму зі складу України.

26 лютого під стінами Верховної Ради АРК паралельно відбулися 2 акції: проукраїнський мітинг, організований Меджлісом кримськотатарського народу, котрий зібрав до 10 тисяч учасників, та проросійський чисельністю близько 700 осіб, ініціатором якого стала партія «Руська єдність».

Через незадовільні заходи безпеки, вжиті правоохоронцями, між проукраїнськими та проросійськими учасниками мітингів сталися сутички, у результаті чого загинули 2 людини. Проросійський мітинг був відтіснений до внутрішнього двору кримської Верховної Ради, а призначена днем раніше сесія парламенту була скасована. На наступний день озброєні російські спецпризначенці захопили будівлю Верховної ради АРК.

Традиції дня

Святого Мартина шанували як покровителя сім’ї та приборкувача грішних пристрастей. Також 26 лютого православні християни вшановують преподобну Фотинію (Світлану). За народним календарем дата отримала назву день Світлани.

У День Мартина було прийнято наводити лад у домі. За повір’ям, того, хто не полінується в це свято, чекає удача й успіх у всіх подальших справах.

26 лютого було прийнято кликати зірки, щоб від їхнього сяйва очі стали краще бачити.

Святому Мартину моляться про утихомирення блудних пристрастей та захист від плотських спокус.

Також 26 лютого поминають померлих. Вирушали у цей день на кладовища, відвідували могили, ставили свічки за упокій, подавали милостиню жебракам.

Вважалося, якщо побачити яскраві зірки вночі 26 лютого, значить, померлі родичі дивляться на світ з небес.

Треба покликати їх по імені, і тоді в скрутну хвилину вони обов’язково допоможуть подолати будь-які неприємності.

Що не можна робити

26 лютого небажано було з’ясовувати стосунки – до згоди все одно не прийти, а посваритися можна було легко.

Також небажано було приймати поспішних рішень.

Не рекомендувалося в цей день прясти, вишивати, шити чи в’язати.

Добре було зайнятися плануванням фінансових питань.

Народні прикмети

Сніг довго не тане – навесні чекай холодів. Якщо ж сніг, навпаки, вже починає підтавати, то весна буде теплою.

Якщо день на Мартина похмурий, то навесні теж буде холодно.

Дзвінко співають синиці 26 лютого – ранню весну закликають.

Добре, якщо в цей день вдасться зайнятися прибиранням у домі – це прикмета, яка веде до щастя і удачі в справах.

Видався морозний і сухий день – ознака того, що влітку буде дуже спекотно.

Вважалося, що 26 лютого не можна лаятися і вирішувати фінансові питання (в тому числі планувати покупки).

Іменини

Іменинники цього дня: Іван, Світлана, Ірина, Василь, Володимир, Гаврило, Зоя, Микола, Павло.