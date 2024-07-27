27 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

З 2023 року українські медики відзначають своє професійне свято в нову дату – 27 липня

27 липня відзначається, День медичного працівника в Україні, День Іглесії ні Крісто на Філіппінах, День Семи Сплячих у Латвії, і День свисту та свистунів. Віряни вшановують пам'ять святого мученика Пантелеймона.

День медичного працівника України

З 2023 року українські медики відзначають своє професійне свято у нову дату – 27 липня. Це рішення було ухвалено з метою відмежуватися від російської пропаганди та вшанувати наших медиків, які продовжують рятувати життя під час повномасштабної війни.

Раніше День медичного працівника святкували в третю неділю червня, проте ця дата співпадала з російським святкуванням. Зважаючи на те, що російські війська вчинили численні злочини проти українських медиків, було прийнято рішення змінити дату святкування. 27 липня – це день, коли ми віддаємо шану нашим героїчним медикам, які щодня ризикують своїм життям, щоб рятувати інших.

Міністерство охорони здоров’я закликає всіх українців приєднатися до вшанування медиків. Адже саме завдяки їхній самовідданості та професіоналізму ми маємо можливість подолати всі виклики війни.

Крім Дня медичного працівника, існують й інші дати, присвячені медичним працівникам: Міжнародний день лікаря, День жінки-лікаря, Всесвітній день медичних сестер, Всесвітній день сімейного лікаря.

День «Візьміть свою кімнатну рослину на прогулянку»

Хто б міг подумати, що звичайна прогулянка з кімнатною рослиною може стати справжнім приводом для радості? Цей день – ідеальна нагода зміцнити свій зелений куточок і насолодитися спілкуванням з природою. Хоча це свято звучить досить незвично, воно має свої корені в бажанні людей наблизитись до природи і додати більше зеленого кольору у своє життя. Ідея відзначати такий день виникла як спосіб привернути увагу до важливості рослин у нашому житті та заохотити людей до більш дбайливого ставлення до зелених друзів.

У цей день люди по всьому світу виводять свої кімнатні рослини на прогулянку. Це може бути парк, сад, балкон або навіть просто підвіконня. Головне – змінити звичне середовище рослини й дати їй відчути свіже повітря та сонячне світло.

День Іглесії ні Крісто на Філіппінах

День Іглесії ні Крісто (День Церкви Христа) на Філіппінах – це одне з найважливіших релігійних свят для філіппінців. Воно відзначає створення католицької церкви на Філіппінах і є символом глибокої віри та культурної спадщини народу. Коріння цього свята сягають часів іспанської колонізації Філіппін. Саме іспанські місіонери привезли католицизм на острови і почали активно навертати місцеве населення. Протягом століть католицизм став невід'ємною частиною філіппінської культури і суспільства. День Іглесії ні Крісто відзначається на честь офіційного проголошення католицизму державною релігією на Філіппінах. Це свято стало символом єдності філіппінського народу і його духовної спадщини.

Святкування Дня Іглесії ні Крісто проходять масштабно і з великою урочистістю. Традиційно, в цей день проводяться урочисті процесії, в яких беруть участь тисячі віруючих. Люди несуть статуї святих і образів Богородиці, співають гімни і моляться. У всіх католицьких церквах Філіппін відправляються урочисті меси, під час яких прославляється Бог і згадується історія католицької церкви на островах.

День Семи Сплячих у Латвії

День Семи Сплячих – це давнє латвійське свято, коріння якого сягають глибин століть. Згідно з легендою, молоді християни, щоб уникнути гонінь, сховалися в печері. Проспавши близько 200 років, вони прокинулися і продовжили свою місію. Ця біблійна історія надихнула народ на створення власних святкових традицій.

У Латвії День Семи Сплячих відзначається з 1907 року і має глибокі корені в народних віруваннях. Наші предки пов'язували цей день з погодою. Якщо 27 липня, за старим стилем, було спекотно, то очікували холодної весни. А якщо дощ не припинявся протягом семи днів, то, згідно з повір'ями, він міг йти ще сім тижнів.

День свисту та свистунів

Сьогодні, 27 липня, святкується незвичне, але дуже цікаве свято – День свисту. Цей день присвячений одному з найдавніших і найпростіших інструментів, які створила людина – свисту. Свист, як звуковий сигнал, супроводжував людство з давніх-давен. Його використовували для спілкування, попередження про небезпеку, вираження емоцій та навіть для створення музики.

Свист – це не просто звук, а ціла наука. Залежно від форми губ, положення язика та сили видихуваного повітря, можна отримати різноманітні звукові ефекти. Свист може бути високим і пронизливим, як у птаха, або низьким і гучним, як у паровоза. У різних культурах свист має різне значення. У деяких він вважається проявом неповаги, а в інших – способом привернути увагу або виразити радість.

Свистульки використовувалися в різних культурах для створення музики. Існує безліч народних інструментів, заснованих на принципі свисту: свистульки, сопілки, флейти. Свист також використовується в сучасній музиці, наприклад, у джазі, блюзі та регі.

У деяких країнах Латинської Америки і у деяких районах Андалусії свист називають чифлідо або чифло. Там свист є невід'ємною частиною повсякденного життя і використовується для спілкування на великих відстанях, а також для створення музики.

Святкування Дня свисту – це чудова нагода згадати про багату історію і різноманітність культурних традицій, пов'язаних зі свистом. Це також гарний привід для того, щоб спробувати свої сили в цьому нехитрому, але дуже цікавому мистецтві. Можливо, сьогодні ви відкриєте в собі новий талант і станете справжнім майстром свисту!

Яке сьогодні релігійне свято

Святий великомученик Пантелеймон – одна з найшанованіших постатей у православній церкві. Його життя було сповнене подвигів віри і милосердя. Народившись у родині язичників, він з дитинства виявив неабиякі здібності до медицини. Однак справжнє покликання Пантелеймон знайшов у християнстві. Після хрещення він повністю присвятив себе служінню ближнім, лікуючи хворих безкоштовно і здійснюючи численні чудеса зцілення. За свою віру і відмову зректися Христа, святий Пантелеймон зазнав жорстоких тортур і мученицької смерті. Його пам’ять шанується 27 липня, і він вважається покровителем лікарів і всіх, хто потребує зцілення.

Пантелеймон став відомим як безмездний лікар, тобто він лікував людей безкоштовно. Його дива і зцілення привернули увагу імператора Максиміана, який наказав його схопити. Пантелеймон зазнав численних тортур, але залишався непохитним у своїй вірі. Зрештою, він був страчений 27 липня 305 року.

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Що не можна робити цього дня

У жодному разі нікому не відмовляйте у допомозі.

Не можна лихословити, лаятися.

Категорично забороняється працювати у полі.

Народні прикмети

Яскраво-червоне сонце на сході, яке потім ховається за хмарами, віщувало дощі.

Суха і ясна погода обіцяла теплу осінь.

Якщо день дощовий, то, за повір’ями, дощі триватимуть ще близько тижня.

Глухий грім обіцяв слабкий і короткий дощ, а гучний грім – до затяжної зливи.

Пам’ятні події 27 липня

971 – мирний договір між князем Святославом та візантійським імператором Цимісхієм;

1147 – Климентія Смолятича обирають митрополитом руської (української) церкви;

1586 – англійський мореплавець Волтер Релі вперше завозить до Королівства Англії тютюн з американської колонії у Вірджинії;

1606 – у Порт-Роялі засновують першу в Канаді постійну французьку колонію;

1672 – гетьман Петро Дорошенко розбиває військо Речі Посполитої біля Четвертинівки;

1694 – актом парламенту засновують Банк Англії;

1890 – застрелився нідерландський художник Вінсент ван Ґоґ;

1900 – американський гастроном Луї Лессінг у своєму рідному місті Нью-Гейвен продає перший гамбургер;

1921 – Фредерік Грант Бантінг виступає з доповіддю про отримання інсуліну;

1936 – створюють Інститут історії України;

1974 – президент США Річард Ніксон звинувачений у перешкоді правосуддю, після того, як він відмовився віддати плівки з інформацією, пов'язаною з вотерґейтським скандалом;

1991 – у Києві створюють Спілку офіцерів України;

2002 – «Скнилівська трагедія» (під час авіашоу на Скнилівському летовищі (Львів) зазнає катастрофи літак Су-27, вбивши 77 і поранивши понад 400 людей), найбільша в історії катастрофа на авіашоу;

2006 – приблизно о 16:00 у Секретаріаті Президента скликають Загальнонаціональний круглий стіл за ініціативою президента України;

2006 – Intel представляє перший процесор лінійки Core 2;

2012 – відкриваються XXX Літні Олімпійські ігри в Лондоні.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Герман, Іван, Микола, Еммануїл.