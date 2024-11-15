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Румунія проситиме Україну та Молдову розсекретити дані про заборону в’їзду лідеру ультраправих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Румунія проситиме Україну та Молдову розсекретити дані про заборону в’їзду лідеру ультраправих
Джордже Сіміон є персоною нон грата в Україні та Молдові
фото з відкритих джерел

Румунські спецслужби хочуть з'ясувати, чи пов'язаний Сіміон з російською розвідкою

Служба зовнішньої розвідки Румунії попросить Україну та Молдову розсекретити документи про заборону в'їзду лідеру ультраправої партії AUR Джордже Сіміону, щоб з'ясувати, чи є в них докази того, що політик міг зустрічатися з офіцерами ГРУ. Про це повідомляє Digi24 з посиланням на джерела.

Прем'єр-міністр Марчел Чолаку заявив, що він обговорив з головою Служби зовнішньої розвідки питання про те, щоб звернутися до України та Республіки Молдова з проханням розсекретити документи про Джордже Сіміона та причини, через які голова AUR, кандидат на президентських виборах, є персоною нон грата в обох державах. Тоді б вони побачили, чи може Румунія оприлюднити цю інформацію.

Скандал розпочався із заяви голови Комісії з питань розвідки в парламенті Йоана Кіртеша, який заявив, що в цих документах є «звинувачення і чіткі докази» того, що Сіміон мав зустрічі з офіцерами ГРУ.

Кандидат від Націонал-консервативної партії Румунії на президентських виборах, депутат Європарламенту Крістіан Терхеш також заявив, що існують записи українських служб з серії зустрічей, які Джордже Сіміон нібито мав, особливо в Чернівецькій області, з людьми, які належали до різних російських розвідувальних служб.

Кандидат у президенти від AUR заперечив зустрічі з представниками російських спецслужб і заявив, що зніметься з перегонів, якщо в публічному просторі з'являться його зображення з офіцерами ГРУ.

Кандидати в президенти Ніколає Чуке і Мірча Джоане звернулися до прем'єр-міністра з проханням опублікувати документи, а Чолаку попросив Кіртеша піти у відставку через нібито втручання у виборчу кампанію з використанням розвідувальних даних. Він також заявив, що не отримував інформації про те, що Сіміон був російським шпигуном або зустрічався з російськими агентами.

Нагадаємо, Росія активно намагається впливати на виборчий процес у Румунії, сприяючи певним політичним силам, а також кандидатам на посаду президента.

Як повідомлялося, Конституційний суд Румунії відсторонив від президентських виборів Діану Шошоаке, лідерку невеликої ультранаціоналістичної проросійської партії «SOS Румунія».

Раніше очільник поліції Молдови Віорел Чернеуцяну заявив, що Молдова зіштовхнулася з явищем підкупу виборців у поєднанні з гібридною війною і дезінформацією. За його словами, «подібного Молдова раніше не бачила». Детективи повідомляють, що лише за останній місяць на банківські рахунки понад 130 тис. громадян країни було переказано понад $15 млн російських коштів.

Також відомо що російські та прокремлівські агенти провели інформаційну операцію, спрямовану на дискредитацію перемоги Майї Санду на виборах президента Республіки Молдова, намагаючись поставити під сумнів результати підрахунку голосів.

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Теги: Румунія вибори Молдова Україна ГРУ

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