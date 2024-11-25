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Літак російської авікомпанії в Анталії загорівся з тієї ж причини, що й п′ять років тому у «Шереметьєво» – The Insider

Ірина Бура
glavcom.ua
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Літак російської авікомпанії в Анталії загорівся з тієї ж причини, що й п′ять років тому у «Шереметьєво» – The Insider
авіаексперт на умовах анонімності зазначив, що в обох випадках літак почав «козлити», внаслідок чого двопідкосна стійка шасі могла пробити паливний бак
фото: glavcom.ua

Очевидці повідомляють, що у літака спочатку спалахнув двигун

При посадці в аеропорту Анталії 24 листопада загорівся двигун літака російської авіакомпанії «Азимут». Займання Sukhoi Superjet 100 сталося через ту ж причину, що й літака цієї серії в «Шереметьєво» 2019 року. Тоді загинула 41 людина. Про це повідомив The Insider.

За інформацією видання, авіаексперт на умовах анонімності зазначив, що в обох випадках літак почав «козлити» (відскок від смуги), внаслідок чого двопідкосна стійка шасі могла пробити паливний бак. Про пробиття бака писав, зокрема, Telegram-канал «Авіаторщина»: «унаслідок «козління» підкосилася ліва основна стійка шасі, яка буквально вдавилася в консоль крила, і виникла пожежа в районі лівого двигуна».

«У випадку з Sukhoi Superjet 100 – це конструктивний дефект, оскільки двопідкосні стійки шасі ставляться тільки на широкофюзеляжні далекомагістральні літаки. А Sukhoi Superjet 100 – регіональний літак», – зазначив експерт.

Подібний випадок трапився із Superjet і в аеропорту Якутська. Тоді тривав ремонт смуги, і з частини смуги зняли асфальтове покриття, перепад висот був 30 см, і коли літак навіть на відносно невеликій швидкості здійснював пробіг, стійки шасі пробили паливні баки, був витік авіагасу. Через те що швидкість була маленька вдалося уникнути пожежі.

Зазначається, що уже тоді була очевидною проблема зі стійкою шасі. Навіть за такого випадку, як перепад висот у 30 см ставалося пробивання паливного баку. Однак, конструкція літака (а точніше – положення стійки шасі під паливними баками) так і не була виправлена.

Зазначимо, У 2019 році в московському аеропорту Шереметьєво після удару об посадкову смугу через відскок спалахнув літак Sukhoi Superjet 100 «Аерофлоту». На борту було 78 людей, з них 41 загинула. Командир екіпажу Денис Євдокимов у 2023 році був засуджений до шести років колонії.

Нагадаємо, в аеропорту Анталії після приземлення пассажирського літака типу Sukhoi Superjet 100, який належить російській авікомпанії «Азимут», виникло займання двигуна.

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Теги: літак Анталія росія ремонт Telegram пожежа

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Соціум

Літак російської авікомпанії в Анталії загорівся з тієї ж причини, що й п′ять років тому у «Шереметьєво» – The Insider
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