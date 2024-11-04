У Києві спалахнула лікарня, вогнеборці винесли із полум'я 37 людей (фото, відео)
Палало службове приміщення на четвертому поверсі
У ніч на 4 листопада у київській лікарні на вулиці Загорівська сталася пожежа. Палало службове приміщення на четвертому поверсі. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Києві.
Вночі у столичній лікарні по вулиці Загорівська сталася пожежа, — ДСНС
Під час займання вогнеборці врятували 37 людей. Постраждалих немає. Причина загорання встановлюється фахівцями. pic.twitter.com/GXYhoAn4Io
Як зазначається, рятувальники евакуювали 37 осіб, постраждалих немає, площа загоряння сягнула 20 кв. м. Загорання виникло вчора, о 23:54 на вулиці Загорівська. «Пожежа сталася на 4 поверсі в одному із службових приміщень лікарні. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м» – йдеться у повідомленні.
Вогнеборці врятували 37 осіб. Постраждалих немає. Причина загорання встановлюється.
Нагадаємо, російські загарбники у ніч на 3 листопада атакували Київ дронами. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі.
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