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У Києві спалахнула лікарня, вогнеборці винесли із полум'я 37 людей (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві спалахнула лікарня, вогнеборці винесли із полум'я 37 людей (фото, відео)
фото: ДСНС

Палало службове приміщення на четвертому поверсі

У ніч на 4 листопада у київській лікарні на вулиці Загорівська сталася пожежа. Палало службове приміщення на четвертому поверсі. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Києві.

Як зазначається, рятувальники евакуювали 37 осіб, постраждалих немає, площа загоряння сягнула 20 кв. м. Загорання виникло вчора, о 23:54 на вулиці Загорівська. «Пожежа сталася на 4 поверсі в одному із службових приміщень лікарні. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м» – йдеться у повідомленні.

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Вогнеборці врятували 37 осіб. Постраждалих немає. Причина загорання встановлюється.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч на 3 листопада атакували Київ дронами. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі

Теги: пожежа лікарня рятувальники відео

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