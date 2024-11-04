У Києві спалахнула лікарня, вогнеборці винесли із полум'я 37 людей (фото, відео)

Палало службове приміщення на четвертому поверсі

У ніч на 4 листопада у київській лікарні на вулиці Загорівська сталася пожежа. Палало службове приміщення на четвертому поверсі. Про це повідомила пресслужба ДСНС у Києві.

Вночі у столичній лікарні по вулиці Загорівська сталася пожежа, — ДСНС



Під час займання вогнеборці врятували 37 людей. Постраждалих немає. Причина загорання встановлюється фахівцями. pic.twitter.com/GXYhoAn4Io — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 4, 2024

Як зазначається, рятувальники евакуювали 37 осіб, постраждалих немає, площа загоряння сягнула 20 кв. м. Загорання виникло вчора, о 23:54 на вулиці Загорівська. «Пожежа сталася на 4 поверсі в одному із службових приміщень лікарні. Пожежу ліквідовано на площі 20 кв. м» – йдеться у повідомленні.

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Вогнеборці врятували 37 осіб. Постраждалих немає. Причина загорання встановлюється.

Нагадаємо, російські загарбники у ніч на 3 листопада атакували Київ дронами. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА, виникли пожежі.