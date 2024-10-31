Європейці відмовляють від цигарок? Тютюновий гігант прийняв стратегічне рішення

Philip Morris адаптується до змін у тютюновій індустрії

Тютюновий гігант Philip Morris закриє свої заводи в Німеччині. Причиною такого рішення стало зниження попиту на тютюн у Європі. Про це пише німецький таблоїд Bild.

Виробництво на берлінській фабриці з обробки тютюну припиниться у першій половині 2025 року. У Дрездені, де з 2019 року вироблявся тютюн для самостійного скручування цигарок, випуск продукції завершиться до середини 2025 року.

Причиною такого рішення стало падіння попиту на цигарки у Європі, що відмічається останніми роками. Очікується, що ця тенденція продовжиться і надалі.

Під скорочення потраплять 372 співробітники, з яких близько 270 працюють на дрезденському підприємстві. Philip Morris пообіцяв запропонувати «справедливі рішення» всім працівникам, які підлягають звільненню.

За оцінками аналітиків, таке рішення Philip Morris відображає зміни в тютюновій індустрії – попит на традиційні сигарети знижується, тож компанії адаптуються до нових умов ринку.

Нагадаємо, у Німеччині планують розпочати контрольований продаж канабісу: Ганновер і Франкфурт-на-Майні стали першими містами, де запустять експериментальний проєкт у цьому напрямі.

До слова, з 11 липня 2024 року в Україні заборонено продаж сигарет та електронних сигарет з ароматизаторами. Крім того, будь-яка оболонка тютюнових виробів, включно з сигаретами, має містити розширені медичні застереження. Відповідні законодавчі обмеження запроваджені ще минулого року, а тепер вони набрали чинності. Фахівці Центру громадянського представництва «Життя» пояснили, як заборона змінить споживання тютюнових виробів та сигарет.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала перші в історії клінічні настанови для тих, хто бажає кинути палити.