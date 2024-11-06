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Заборона Telegram. Які університети обмежили використання месенджера

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Заборона Telegram. Які університети обмежили використання месенджера
З 11 листопада Київський національний університет імені Тараса Шевченка офіційно припиняє використання месенджера Telegram
фото з відкритих джерел

Українські виші відмовляються від Telegram та переходять на WhatsApp. 

З 11 листопада Київський національний університет імені Тараса Шевченка офіційно припиняє використання месенджера Telegram у службових цілях. Рішення затверджено наказом ректора навчального закладу. «Главком» зібрав перелік вишів, які теж відмовилися від популярного месенджера. 

Які ще університети забороняють Telegram

Месенджером Telegram на робочих пристроях заборонили користуватися викладачам Львівського університету імені Івана Франка. Обмеження почало діяти з 1 листопада. Тобто тепер заборона популярного месенджеру Telegram поширюється не лише на держслужбовців, а й на викладачів вишів.

Зокрема, у наказі ректора Володимира Мельника йдеться, що викладачам Львівського університету заборонено передавати робочу інформацію через Telegram чи комунікувати там по роботі.

Також працівникам університету заборонили встановлювати Telegram або відкривати вебверсії месенджера. Це стосується й особистих ноутбуків, якщо викладач користується ним на роботі. Натомість університет пропонує студентам та викладачам доєднуватися до інформаційного каналу у WhatsApp.

Наказ ректора Львівського університету Володимира Мельника
Наказ ректора Львівського університету Володимира Мельника
скриншот документа

Telegram заборонено у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Зокрема, в учбовому закладі вирішено:

  • Заборонити передавати інформацію, пов’язану з роботою університету, та здійснювати службову комунікацію через месенджер Telegram.
  • Заборонити встановлення та використання Telegram або його вебверсії на службових та особистих комп'ютерах, що застосовуються для роботи.
  • Припинити використання службових облікових записів Telegram (каналів, ботів тощо) та видалити посилання на них з вебсайту і соцмереж університету.
  • Запровадити технічні заходи для обмеження доступу до месенджера.

Розпорядження про заборону Telegram  6 листопада опублікував Київський столичний університет імені Бориса Грінченка.

Розпорядження про заборону Telegram у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка
Розпорядження про заборону Telegram у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка
скриншот наказу


Схожим чином вчинили в Українському католицькому університеті. Заступник декана факультету прикладних наук УКУ, співзасновник Prometheus Олексій Молчановський в коментарі DOU розповів, що в навчальному закладі запровадили заборону Telegram. Обмеження запроваджується згідно з розпорядженням ректора «обмежити використання месенджера Telegram для офіційної комунікації УКУ з абітурієнтами, студентами, випускниками та працівниками».

Начальниця центру медіакомунікацій Національного авіаційного університету Ірина Мельник повідомила, що в університеті також діє заборона на використання месенджера. Наразі вона розповсюджується тільки на внутрішні комунікації. Тобто не може бути робочих чатів з колегами чи партнерами, в яких можуть обговорюватися будь-які робочі питання. Стосовно обмеження зовнішніх комунікацій рішення ще не прийняте.

В Сумському державному університеті повідомили, що заборони немає і для особистого листування її і не буде. Проте низка внутрішніх процесів вже переходить до WhatsApp. 

Нагадаємо, 19 вересня на засіданні Національного координаційного центру кібербезпеки прийняли рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об’єктах критичної інфраструктури. 

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Теги: Міністерство освіти і науки освіта Україна Telegram

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