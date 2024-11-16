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Пошкоджено вікна квартир: влада повідомила про наслідки атаки на Київщину

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Пошкоджено вікна квартир: влада повідомила про наслідки атаки на Київщину
Уночі 16 листопада ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку у Києві
фото: КМВА

Оперативні групи фіксують наслідки нічної атаки

Уночі 16 листопада Росія вкотре атакувала Київщину дронами. Внаслідок чого в одному із районів області пошкоджено скління двох квартир та балконів. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Ворог вночі вкотре атакував Київщину дронами. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає», – йдеться у повідомленні.

Руслан Кравченко зауважив, що немає влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури.

«В одному із районів області внаслідок атаки незначно пошкоджені скління двох квартир та балконів. Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків нічної атаки», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що вночі 16 листопада ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку у Києві. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко у Телеграм.

До слова, у ніч на 16 листопада Росія атакувала Україну 83-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Системам ППО вдалося збити 53 дрони.

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Теги: росія війна Київщина Україна безпілотник росіяни

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