Пошкоджено вікна квартир: влада повідомила про наслідки атаки на Київщину

Уночі 16 листопада ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку у Києві

Оперативні групи фіксують наслідки нічної атаки

Уночі 16 листопада Росія вкотре атакувала Київщину дронами. Внаслідок чого в одному із районів області пошкоджено скління двох квартир та балконів. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

«Ворог вночі вкотре атакував Київщину дронами. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Постраждалих серед населення немає», – йдеться у повідомленні.

Руслан Кравченко зауважив, що немає влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури.

«В одному із районів області внаслідок атаки незначно пошкоджені скління двох квартир та балконів. Оперативні групи продовжують фіксацію наслідків нічної атаки», – додав очільник ОВА.

Нагадаємо, що вночі 16 листопада ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку у Києві. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко у Телеграм.

До слова, у ніч на 16 листопада Росія атакувала Україну 83-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. Системам ППО вдалося збити 53 дрони.