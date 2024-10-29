Головна Думки вголос Петро Олещук
search button user button menu button
Петро Олещук Політолог

Як поява військ КНДР у російсько-українській війні вплине на політику США

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія і КНДР мають негайно зупинити військову співпрацю
фото із відкритих джерел

«Війна, яку з усіх сил хотіли втримати у межах України, уже розповзлася по світу, відгукнувшись на Близькому Сході та розморозивши конфлікт, що дрімав десятиліттями»

Отже, сьогодні нарешті був день західних реакцій на появу північнокорейських військових на україно-російському фронті. Реакції були звичні. Тобто – «ніякі».

Генсек НАТО Рютте підтвердив залучення Росією солдатів з КНДР у війні проти України. Він закликав Росію і КНДР негайно зупинити ці дії.

Також стало відомо, що нових обмежень на використання Україною американської зброї не буде, навіть якщо Північна Корея вступить у війну. США не вводитимуть додаткових обмежень на використання Україною американської зброї у разі залучення Північної Кореї до конфлікту, заявили в Пентагоні. Тобто, Україні не заборонять стріляти у північнокорейців. Серйозна реакція.

Ну сам президент США Дж. Байден, коментуючи ситуацію, заявив, що «це дуже небезпечно, дуже небезпечно».

Щодо останнього, то, думаю, варто пояснити, що «небезпечно» у даному випадку не стільки для нас (хоча для нас, це, звісно, реально небезпечно, бо будь-яке посилення агресора несе ризики), скільки для самого Байдена.

Символічно, що поява північнокорейців на фронті очікується у останні дні перед виборами Президента США, після яких Байден залишить цей пост. І саме перед цією «відставкою» трапляється подія, яка знаменує собою повний, тотальний провал зовнішньополітичної лінії Байдена, який матиме далекосяжні негативні наслідки. Уже не лише для України – для самих США.

Вступ північнокорейців у війну – це якраз та сама «ескалація» , якої так прагнули уникнути у Вашингтоні. Наслідки будуть, і будуть непрогнозованими. КНДР, за оцінками західних ЗМІ, уже одержала від росіян 5,5 млрд. доларів за зброю та снаряди. Що одержить за «гарматне м'ясо» – не відомо, але очевидно, що не лише нафту з кукурудзою. У ЗМІ пишуть про технології ядерної зброї, авіацію, для якої пілоти з КНДР уже навчаються на російській території. Сама ж північнокорейська армія буде одержувати бойовий досвід у найсерйознішій війні сучасності. Скоро КНДР стане серйозною військовою потугою, і ця потуга уже відверто погрожує одному з найважливіших союзників США – Республіці Корея. Росіяни ж уже навіть формалізували договір з КНДР.

На черзі – аналогічний договір з Іраном. Теж зброя, теж авіація, ППО, ядерні технології. Ще одному ключовому союзнику США, Ізраїлю, приготуватися. От уже і військовий конфлікт, у який будуть змушені прямо вступити США, не за горами. А що далі? Глобальний конфлікт?

І коли американські солдати воюватимуть у цій війні майбутнього, то єдиний, кого вони будуть змушені за це дякувати, це Дж. Байден. Бо він все це «заварив» . Можливо, навіть з «кращих міркувань» – не «поширювати війну». Але Чемберлен з Даладьє теж, до речі, не хотіли «ескалаціїі», чим все це завершилося – загальновідомо.

Мабуть, не дуже приємно відчувати, що у майбутніх підручниках з історії тебе будуть ставити разом з Чемберленом та Даладьє. Тому, очевидно, в Адміністрації Байдена зараз зайняті «іміджевими проектами». Один з таких проектів – книга відомого журналіста Боба Вудворта – War, яка вийшла нещодавно. Там багато прямої мови та інформації про дискусії, які велися останні роки у БІлому Домі.

Там описується «серйозна ядерна загроза» , яка нависла над Україною після вересня 2022 року з боку російської влади. Описуються переговори російського та американського міністра оборони тощо. Талі Вудворт переказує епізод, який начебто був у той період. Невдовзі після розмов американсього та російського міністрів оборони, Байден ніби-то сказав раднику з нацбезпеки Джейку Саллівану: «Якщо ми не виженемо Росію з України повністю, то якоюсь мірою дозволимо Путіну досягти бажаного. А якщо вдасться вигнати – ризикуємо ядерною війною. Путін не дозволить викинути себе звідси без застосування ядерної зброї. Тож ми загрузли. Завеликі успіхи – ядерка, замалі – незрозумілі довгострокові наслідки». Відтак найбажанішим результатом війни для США стало або переконати Путіна погодитись заморозити конфлікт, або дочекатись, щоб щось зламалось у самій Росії.

По суті, все це виглядає як виправдання. Президент США «врятував» усіх від «ядерної війни». Не треба його критикувати за наслідки його стратегії «не допустити великих перемог України» , яка, зрештою, призвела до тісного союзу росіян, північнокорейців з іранцями (і купою різних терористів).

Виправдання так собі. Загроза ядерної зброї так або інакше існувала завжди з моменту, коли її винайшли. Але це не заважало попереднім лідерам США проводити досить жорстку геополітичну лінію.

Ні, тут справа в іншому. США хотіли «розіграти» з росіянами обмежену «войнушку» за «визначеними правилами» , потім заморозити все, аби самим показати «перемогу» , але і росіянам дати «перемогу», щоб путінський режим не постраждав, рашка не розвалилася, і можна було б спокійно чекати у ній на «демократичний транзит» за участі «ліберальної опозиції». Для цього було треба постійно обмежувати воєнний потенціал України, але і не давати їй програти, щоб все виглядало «пристойно».

Але вони забули, що сіли грати у шахи з психопатом, для якого завоювання України – головна одержимість, заради якої він піде на все. І уже пішов. Війна, яку з усіх сил хотіли втримати у межах України, уже розповзлася по світу, відгукнувшись на Близькому Сході та розморозивши конфлікт, що «дрімав» десятиліттями. На черзі – Східна Азія. А далі? І далі нічого доброго теж не буде.

І в основі цього лише одне – «замирення» одного психопатичного диктатора-терориста і бажання зберегти його кляту державу. От така буде спадщина чинного президента США – розпалення світової війни.

Звісно, він ще може щось зробити. Час є. Але бажання явно немає. Він просто буде казати, що «це небезпечно».

Небезпечно. Для всіх. Для всіх все це дуже і дуже погано. Але що з цим робити? Відповідь міг би дати справжній лідер, які на «Заході» уже, схоже, вимерли.
 
 

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія США війна Північна Корея Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Андрій Мельник: У Бразилії, на жаль, просто-напросто відсутні об’єктивні передумови для проривів
Посол Андрій Мельник: Я знаю, як стався злив про «причетність» українців до підриву «Північного потоку – 2» Інтерв'ю
12 жовтня, 09:50
Основні новини за ніч
Наземна операція Ізраїлю в Лівані, триколори РФ у Вугледарі та День захисників України: головне за ніч
1 жовтня, 07:00
«План перемоги» Зеленського передбачає вимогу вступу України до НАТО протягом кількох місяців
Захід почав тиснути на Київ, змушуючи до переговорів з РФ – El Pais
5 жовтня, 19:37
Законопроєкт гарантує надання постраждалій дитині соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб
Україна створить реєстр постраждалих дітей від російської агресії
8 жовтня, 16:40
Під час атаки на летовищі «Ханская» перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів
Генштаб та СБУ підтвердили ураження аеродрому «Ханская» в російській Адигеї (відео)
10 жовтня, 14:03
Володимира Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі 27 вересня 2024 року
Зеленський заявив, що Україна не збирається відновлювати ядерний потенціал
17 жовтня, 20:45
Михайло Рогачов колишній віцепрезидент російського концерну ЮКОС
У Москві загадково помер колишній топменеджер російської нафтокомпанії
20 жовтня, 12:47
Заборона на використання iPhone була введена влітку 2023 року після заяв спецслужб РФ про виявлення нібито американського шпигунського вірусу
Попри заборону російські чиновники збільшили закупівлі популярного іноземного гаджета
21 жовтня, 15:58
Антоніу Гутерріш поїхав на саміт БРІКС у Казань у День ООН
Зеленський про Гутерріша: Віддає перевагу спокусам у Казані, а не Статуту ООН
24 жовтня, 19:59

Петро Олещук

Як поява військ КНДР у російсько-українській війні вплине на політику США
Як поява військ КНДР у російсько-українській війні вплине на політику США
Від обстрілів до політичного тиску. Як Росія поширює терор по всьому світу
Від обстрілів до політичного тиску. Як Росія поширює терор по всьому світу
Проти України воює весь антизахідний блок. А що ж наші партнери?
Проти України воює весь антизахідний блок. А що ж наші партнери?
Ядерна війна? Та Путін її боїться більше за всіх!
Ядерна війна? Та Путін її боїться більше за всіх!
Чому Захід боїться ескалації? І що не так з їх страхом
Чому Захід боїться ескалації? І що не так з їх страхом
«Це війна лише Путіна»? Коли Захід нарешті зніме рожеві окуляри
«Це війна лише Путіна»? Коли Захід нарешті зніме рожеві окуляри

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 жовтня: ситуація на фронті
41K
Кучма оцінив шанси Зеленського на переобрання президентом України
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 жовтня 2024
8364
Нардепи пропонують спростити процедуру накладення штрафів та арешту рахунків ухилянтів
8351
Нові правила бронювання: які зміни уряд може запровадити в листопаді 2024
5282
У Києві палає один із найвищих житлових будинків (відео)

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Сьогодні, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
Вчора, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua