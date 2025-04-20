«Дякуємо захисникам за життя»: зворушливі привітання від зірок на Великдень
Відомі українці у Великдень вітають усіх та бажають «мирного неба нам і дякуємо Силам Оборони за можливість святкувати»
Українські знаменитості активно долучилися до святкування Великодня. Зірки та політики поділились привітаннями та особливими моментами свята на своїх сторінках у соціальних мережах. Знаменитості, зокрема, показали, як разом із родинами й друзями освятили кошики у церкві до спільного святкового обіду.
Юрій Горбунов та Катерина Осадча разом з синами поділились світлиною, на якій уся родина вбрана у вишиванки.
Катерина Осадча на своїй сторінки виклала відео з привітанням та побажала кожній родині злагоди, а «в світі нарешті справедливість».
Ірина Федишин також долучилась до привітань з Великоднем та нагадала, що «світло завжди перемагає темряву».
«У ці дні ми молимося не лише за близьких, а й за нашу рідну Україну, за всіх, хто боронить її, хто втратив дім, хто чекає повернення рідних… Світло Христового Воскресіння хай зігріє кожне серце, принесе спокій туди, де лунають вибухи, і наповнить вірою тих, хто втомився, але не зламався. Молімося разом за мир, за Перемогу, за майбутнє, у якому наступний Великдень ми святкуватимемо у вільній, щасливій, безпечній Україні. Без сирен. Без болю. Зі сміхом, з радістю, в колі тих, кого любимо», – написала Ірина Федишин.
До привітань з Великоднем доєднався Ектор Хіменес-Браво, підкресливши важливість молитви. «Сьогодні ми як ніколи маємо спрямувати усі наші бажання та молитви заради світлого майбутнього України», – написав Ектор Хіменес-Браво.
Вітальне відео записав також Олександр Педан. «Мирного неба нам і дякуємо Силам Оборони за можливість святкувати», – зауважив Олександр Педан.
Дзідзьо привітав українців на фоні парку, тримаючи в руках святковий кошик.
«Нехай у ваших кошиках буде смачненьке, а в серці – спокій і віра в перемогу», – написав Дзідзьо.
Ольга Сумська також поділилась святковими світлинами та привітала українців з Великоднем.
«Христос Воскрес,дорогі друзі!Миру нашій рідній Україні!Дякуємо захисникам за життя!», – поділилась Ольга Сумська.
Андрій Бідняков привітав українців зі святом та поділився фотографією на фоні Храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Криворівня в Івано-Франківській області.
Ексміністр культури України Євген Нищук опублікував відео з привітанням.
«Наш шлях тернистий і стражденний, але праведний! Бо з нами світло і за нами перемога!», – написав Євген Нищук.
Арсеній Яценюк привітав українців з Великоднем та подякував військовим за можливість вітати одне одного у вільній країні.
«Нехай Воскресіння Христове принесе світло в кожну українську сім’ю», – підкреслив Арсеній Яценюк.
Злата Огневич також приєдналась до вітань українців та побажала, аби світло Великодня наповнило серце миром, любов’ю та надією.
Павло Зібров побажав українцям світлого Великодня. Він висловив надію, що це свято принесе в їхні домівки тепло, любов, надію та мир.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із великоднім привітанням, наголосивши на єдності народу та вірі у перемогу добра над злом. У своєму зверненні він підкреслив, що Великдень є символом відродження, надії та перемоги життя.
Коментарі — 0