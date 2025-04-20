«Дякуємо захисникам за життя»: зворушливі привітання від зірок на Великдень

Відомі українці у Великдень вітають усіх та бажають «мирного неба нам і дякуємо Силам Оборони за можливість святкувати»

Українські знаменитості активно долучилися до святкування Великодня. Зірки та політики поділились привітаннями та особливими моментами свята на своїх сторінках у соціальних мережах. Знаменитості, зокрема, показали, як разом із родинами й друзями освятили кошики у церкві до спільного святкового обіду.

Юрій Горбунов та Катерина Осадча разом з синами поділились світлиною, на якій уся родина вбрана у вишиванки.

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Катерина Осадча на своїй сторінки виклала відео з привітанням та побажала кожній родині злагоди, а «в світі нарешті справедливість».

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Ірина Федишин також долучилась до привітань з Великоднем та нагадала, що «світло завжди перемагає темряву».

«У ці дні ми молимося не лише за близьких, а й за нашу рідну Україну, за всіх, хто боронить її, хто втратив дім, хто чекає повернення рідних… Світло Христового Воскресіння хай зігріє кожне серце, принесе спокій туди, де лунають вибухи, і наповнить вірою тих, хто втомився, але не зламався. Молімося разом за мир, за Перемогу, за майбутнє, у якому наступний Великдень ми святкуватимемо у вільній, щасливій, безпечній Україні. Без сирен. Без болю. Зі сміхом, з радістю, в колі тих, кого любимо», – написала Ірина Федишин.

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До привітань з Великоднем доєднався Ектор Хіменес-Браво, підкресливши важливість молитви. «Сьогодні ми як ніколи маємо спрямувати усі наші бажання та молитви заради світлого майбутнього України», – написав Ектор Хіменес-Браво.

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Вітальне відео записав також Олександр Педан. «Мирного неба нам і дякуємо Силам Оборони за можливість святкувати», – зауважив Олександр Педан.

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Дзідзьо привітав українців на фоні парку, тримаючи в руках святковий кошик.

«Нехай у ваших кошиках буде смачненьке, а в серці – спокій і віра в перемогу», – написав Дзідзьо.

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Ольга Сумська також поділилась святковими світлинами та привітала українців з Великоднем.

«Христос Воскрес,дорогі друзі!Миру нашій рідній Україні!Дякуємо захисникам за життя!», – поділилась Ольга Сумська.

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Андрій Бідняков привітав українців зі святом та поділився фотографією на фоні Храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Криворівня в Івано-Франківській області.

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Ексміністр культури України Євген Нищук опублікував відео з привітанням.

«Наш шлях тернистий і стражденний, але праведний! Бо з нами світло і за нами перемога!», – написав Євген Нищук.

Арсеній Яценюк привітав українців з Великоднем та подякував військовим за можливість вітати одне одного у вільній країні.

«Нехай Воскресіння Христове принесе світло в кожну українську сім’ю», – підкреслив Арсеній Яценюк.

Злата Огневич також приєдналась до вітань українців та побажала, аби світло Великодня наповнило серце миром, любов’ю та надією.

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Павло Зібров побажав українцям світлого Великодня. Він висловив надію, що це свято принесе в їхні домівки тепло, любов, надію та мир.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців із великоднім привітанням, наголосивши на єдності народу та вірі у перемогу добра над злом. У своєму зверненні він підкреслив, що Великдень є символом відродження, надії та перемоги життя.