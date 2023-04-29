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29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
фото ілюстративне

У цей день не рекомендовано брати в борг гроші чи речі

Сьогодні, 29 квітня, Всеукраїнський день футболу. Віряни вшановують пам'ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії.

Яке сьогодні релігійне свято

29 квітня в церковному календарі – день пам’яті мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Вони були сестрами і жили в III-IV століттях недалеко від міста Аквілеї (Італія). Рано залишившись сиротами, дівчата вели благочестиве життя і всім відмовляли шанувальникам. Про цю неприступність почув навіть сам імператор. Подивився він на сестер і згодився повезти їх до Македонії, щоб вони там могли вибрати собі женихів.

Дівчата не забажали відмовлятися від своєї віри і виходити заміж. Вирішив був взяти місцевий правитель красунь силою, але враз невідома сила позбавила його розуму. Тоді вирішили сестер стратити. Двох старших засудили до страти у полум'ї. Вони загинули, хоча вогонь їх не торкнувся. Молодшу ж відправили до будинку розпусти. Звідти їй допомогли втекти ангели, але один з охоронців все ж зміг випустити стрілу.

Що не можна робити цього дня

  • Не співайте і не веселіться.

  • Заборонено пити алкогольні напої.

  • Не варто називати знайомих небіжчиками – цього дня використовуйте лише ім'я.

  • Не лайтеся, не лихословте, не ображайте інших словами.

  • Не рекомендовано брати в борг гроші чи речі.

Народні прикмети і традиції на 29 квітня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: погода вказує, що весь травень таким буде;

  • прохолодно і вітряно – до такої ж погоди влітку;

  • йде проливний дощ – отже літо буде спекотним;

  • почути грім – до хорошого врожаю хліба;

  • багато подорожника – стільки ж буде і врожаю.

Цього дня наші предки починали наводити лад в садку. Зокрема, білили дерева. Можна помолитися за здоров'я та добробуту родини. Городники вже починають висаджувати розсаду огірків та капусти.

Який сьогодні день в Україні та світі

29 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день футболу. Футбольна збірна України як окремої держави з'явилася лише після того, як наша країна отримала незалежність. Але сам футбол, звичайно, дістався до нас значно раніше. В 1860-х роках британські моряки, які сходили на берег в Одеському порту, влаштовували на території футбольні матчі. Тому на території України перший футбольний клуб було створено ще 1878 року. Правда до його складу входили лише британці.

Нову сторінку історії український футбол розпочинає від 1991 року. Для спорту тоді були важкі часи. На вітчизняних чемпіонатах лідирував клуб "Динамо" з Києва, а ось на міжнародних змаганнях українські футболісти пасли задніх. Так продовжувалося до 1997 року, коли до Києва повернувся тренер Валерій Лобановський.

Також 29 квітня День пам'яті всіх жертв застосування хімічної зброї. 2005 року під час Десятої сесії Конференції держав-учасниць Конвенції щодо заборони хімічної зброї було засновано цю важливу пам'ятну дату.

Приурочили її до набуття Конвенції повної законної сили на міжнародному рівні.

А ще 29 квітня святкують День застібки-блискавки. Цей популярний сьогодні аксесуар був створений емігрантом зі Швеції Гідеоном Сандбеком.

Він запатентував застібку zipper або просто zip в США 1913 року. На той час ця застібка складалася зі стрічок текстилю, на яких в шаховому порядку фіксували металеві ланки. Стрічки з'єднувалися і роз'єднувалися за допомогою слайдера.

29 квітня святкують і Всесвітній день бажань. Це чудова нагода здійснити те, про що давно мріяли. Історія свята розпочалася в США 1977 року, коли чотирирічний Крістофер Джеймс Грейчус, який був хворий на лейкемію, зміг втілити в життя свою мрію стати поліцейським.

Його мама познайомилася з митником Томмі Остіном і той вирішив допомогти малюку. Для Крістофера організували політ на вертольоті з Роном Коксом, офіцером Департаменту громадської безпеки штату Аризона. Сталося ще 29 квітня 1980 року.

Також 29 квітня Міжнародний день танцю. Особливе свято, яке присвячене дню народженню артисту французького балету Жану-Жоржу Новеру.

Його називають засновником балетного мистецтва. День танцю створили за ініціативою спеціальної комісії ЮНЕСКО 1982 року.

Щорічно в останню суботу квітня святкують Міжнародний день скульптури. Подія була започаткована Міжнародним центром скульптури 2015 року.

Скульптурою називається різновид образотворчого мистецтва, витвір якого відрізняється тривимірною формою. Найчастіше зображує людину. Скульптура зародилася ще в давні часи.

А ще в останню суботу квітня святкують Міжнародний день тайцзі та цигуна. Це свято здорового способу життя. Вперше його відсвяткували 1998 року, але офіційно міжнародного статусу свято набуло лише 1999 року. Започаткували його Білл Дуглас і Анджела Вон-Дуглас. 

Тайцзіцюань – китайське бойове мистецтво, яке нині таке ж популярне як і гімнастика. Виникло в VI столітті до н.е. Цигун належить до китайської медицини. Це комплекс вправ, який виконується в оздоровчих цілях.

29 квітня святкують Всесвітній день ветеринара. Професійне свято було створене для вшанування всіх ветеринарів, які займаються важкою та потрібною роботою.

Щороку свято припадає на останню суботу квітня. Воно було створене за ініціативи Всесвітньої ветеринарної асоціації 2001 року.

Іменини

Леонід, Ірина, Галина.

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Теги: свята традиції обряд

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