Прем'єр Стармер назвав можливу дату припинення вогню в Україні

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер висловив сподівання, що припинення вогню в Україні може бути оголошено незабаром

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сподівається, що припинення вогню в Україні буде досягнуто протягом найближчих кількох тижнів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання Telegraph.

«Кір Стармер сподівається, що припинення вогню може бути оголошено до літа», – пише видання.

«Ми на інтенсивній стадії переговорів. Зрештою, я завжди пам'ятаю, що саме Україна має вирішувати ці питання – не інші люди мають вирішувати від імені України. Це має вирішувати Україна. І Росія має сісти за стіл переговорів щодо безумовного припинення вогню», – сказав прем'єр-міністр Великої Британії.

Зазначається, що Стармер також наполягає на тому, що для Європи, незважаючи на розбіжності зі США, неможливо буде відмовитися від зв'язків з Вашингтоном у сфері безпеки та України.

«Багато людей закликають нас рухатися у напрямі лише Європи, а не Європи та Америки разом. Я вважаю, що це в принципі неправильно як щодо України, так і загалом», – заявив прем'єр.

Раніше стало відомо, що Британія, ймовірно, відмовиться від ідеї відправлення тисяч військових до України, однак це не означає припинення підтримки української армії.

Згідно з інформацією видання, рішення обумовлене високими ризиками, які супроводжують таку операцію, особливо в умовах, коли існує загроза ескалації конфлікту у разі зриву перемир’я між Україною та Росією.