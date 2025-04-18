Європа вичерпала кредит безпеки США

Європа пробує починати жити «за наявними коштами», а не у «кредит безпеки» в Америки

Financial Times: Бельгія готується провести болючі скорочення своєї системи соціального забезпечення, щоб досягти цільового показника видатків на оборону НАТО.

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Те, про що я не раз казав: Європі доведеться скорочувати соціалку і всі ті видатки, які вони могли собі дозволити, поки про їхню безпеку дбали США і витрачались на це США.

Європа пробує починати жити «за наявними коштами», а не у «кредит безпеки» в Америки.

Звісно, неминучі масові протести і обурення громадян, однак іншого виходу в Європи немає. Тільки максимально раціонально розподілити цей секвестр.

Крім того, є суто політичні наслідки: за рік-два з таким підходом є реальна загроза приходу до влади в європейських країнах соціал-популістів, які виступатимуть проти безпекових видатків: «Нам потрібний той же рівень соціального забезпечення, що й раніше, навіщо ця мілітаризація»...

Тому ЄС треба завчасно подбати про стабілізацію політичної системи, щоб мінімізувати ймовірність приходу до влади популістів.

Хоча у цьому Європі дуже допомагає Путін – зокрема, відвертим анонсом нападу для початку на Польщу і країни Балтії («якщо буде загроза для Союзної держави», як було днями заявлено).

І це зазвичай добре працює: європейців треба якісно залякати, щоб думали не про умовне набивання шлунку, екологічні чи гендерні перформанси, а про свою безпеку.