Данія передає Україні майже $1 млрд: куди піде допомога

Данія оголосила про надання 25-го пакета допомоги Україні

Уряд провів консультації з комітетом зовнішньої політики щодо 25-го пакету пожертв для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Данії.

Новий пакет допомоги на 6,7 млрд данських крон (майже $970 млн) розрахований на забезпечення підтримки України протягом 2025-2027 років і фінансується за рахунок коштів Українського фонду.

Ключовими елементами пакета є протиповітряна оборона, артилерія та фінансова підтримка військово-повітряних сил України.

«Безпекова ситуація швидко змінюється. Тому дуже важливо, щоб Данія продовжувала свою масштабну підтримку України…25-м пакетом допомоги ми підкреслюємо нашу підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі», – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що новий пакет «посилить бойову міць України».

«Безпека України має вирішальне значення для майбутнього всієї Європи. Я сподіваюся, що наша допомога надихне інших союзників надати ще більшу підтримку», – зазначив Расмуссен.

Як зазначили у Міноборони Данії, у 2025-27 роках буде виділено 1,4 млрд данських крон для на передачу засобів артилерії і боєприпасів.

Крім того, кошти виділяються на протиповітряну оборону, коаліцію безпілотників та ІТ-коаліцію.

Також будуть виділені кошти для збільшення вкладів в українську оборонну промисловість, враховуючи позитивний досвід «данської моделі». За наявності додаткових коштів Міністерство оборони зможе на ранньому етапі вступити в діалог з українською владою щодо фінансування довгострокових потреб України. Фінансування Данії протягом кількох років також підтримуватиме поточні зусилля із заохочення союзників робити внески через цю модель. Загалом виділено 2,0 мільярда датських крон. кр. у 2026-2027 роках.

«Абсолютно важливо, щоб ми допомогли українцям розбудувати їхню оборонну промисловість. «Данська модель» показала, що в Україні є потенціал для виробництва і постачання обладнання для української боротьби за свободу. Данія повинна продовжувати інвестувати в це, і я сподіваюся, що інші країни ще більше наслідуватимуть наш приклад», – заявив Поульсен.

Нагадаємо, Які країни ЄС не готові збільшити військову допомогу Україні. Італія та Іспанія не готові підтримати виділення Європейським Союзом €40 млрд військової допомоги Україні у 2025 році, але кожна країна зробить внесок відповідно до своїх економічних спроможностей.