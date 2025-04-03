Головна Світ Політика
search button user button menu button

Данія передає Україні майже $1 млрд: куди піде допомога

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Данія передає Україні майже $1 млрд: куди піде допомога
Міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен розповів про деталі 25 пакету допомоги Україні
фото: Міноборони Данії

Данія оголосила про надання 25-го пакета допомоги Україні

Уряд провів консультації з комітетом зовнішньої політики щодо 25-го пакету пожертв для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Данії.

Новий пакет допомоги на 6,7 млрд данських крон (майже $970 млн) розрахований на забезпечення підтримки України протягом 2025-2027 років і фінансується за рахунок коштів Українського фонду.

Ключовими елементами пакета є протиповітряна оборона, артилерія та фінансова підтримка військово-повітряних сил України.

«Безпекова ситуація швидко змінюється. Тому дуже важливо, щоб Данія продовжувала свою масштабну підтримку України…25-м пакетом допомоги ми підкреслюємо нашу підтримку України як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі», – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен заявив, що новий пакет «посилить бойову міць України».

«Безпека України має вирішальне значення для майбутнього всієї Європи. Я сподіваюся, що наша допомога надихне інших союзників надати ще більшу підтримку», – зазначив Расмуссен.

Як зазначили у Міноборони Данії, у 2025-27 роках буде виділено 1,4 млрд данських крон для на передачу засобів артилерії і боєприпасів.

Крім того, кошти виділяються на протиповітряну оборону, коаліцію безпілотників та ІТ-коаліцію.

Також будуть виділені кошти для збільшення вкладів в українську оборонну промисловість, враховуючи позитивний досвід «данської моделі». За наявності додаткових коштів Міністерство оборони зможе на ранньому етапі вступити в діалог з українською владою щодо фінансування довгострокових потреб України. Фінансування Данії протягом кількох років також підтримуватиме поточні зусилля із заохочення союзників робити внески через цю модель. Загалом виділено 2,0 мільярда датських крон. кр. у 2026-2027 роках.

 «Абсолютно важливо, щоб ми допомогли українцям розбудувати їхню оборонну промисловість. «Данська модель» показала, що в Україні є потенціал для виробництва і постачання обладнання для української боротьби за свободу. Данія повинна продовжувати інвестувати в це, і я сподіваюся, що інші країни ще більше наслідуватимуть наш приклад», – заявив Поульсен.

Нагадаємо, Які країни ЄС не готові збільшити військову допомогу Україні. Італія та Іспанія не готові підтримати виділення Європейським Союзом €40 млрд військової допомоги Україні у 2025 році, але кожна країна зробить внесок відповідно до своїх економічних спроможностей. 

Читайте також:

Теги: Данія військова допомога Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сторони домовилися про забезпечення безпечного судноплавства у Чорному морі та припинення ударів по енергетиці
Американці реанімують Росію. Що отримує Україна? тема дня
25 березня, 20:00
24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
24 березня, 00:10
Забудовника-афериста було викрито у Іспанії та екстрадовано в Україну
В Україну був екстрадований забудовник – фігурант понад сотні афер
19 березня, 15:54
Уряд вніс зміни до перетину кордону 
Уряд розширив перелік категорій людей, які мають право перетнути кордон
7 березня, 14:31
7 березня – День енергії рослин
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05
Ніколаус Вільгельм Кнауф (ліворуч) тисне руку російському диктатору Путіну
Друзі Путіна збираються купити найбільший родинний бізнес у Німеччині
6 березня, 14:57
Мінкульт оновив умови отримання дозволів для митців на виїзд за кордон
Мінкульт оновив умови отримання дозволів для митців на виїзд за кордон
5 березня, 15:06
Тестова партія українських роботів відправилася до американського штату Вірджинія
Українські роботи поїхали на тестування в NASA
4 березня, 15:20
Зеленський стверджує, що близько 40% потреб його країни в озброєннях задовольняються за рахунок внутрішнього виробництва
Хто зможе платити більше. The Economist підрахував, чи Європа подужає замінити Україні США
4 березня, 08:19

Політика

Грузія скоротила термін безвізового перебування українців
Грузія скоротила термін безвізового перебування українців
Данія передає Україні майже $1 млрд: куди піде допомога
Данія передає Україні майже $1 млрд: куди піде допомога
«Істерія і гіперболи». Рубіо у Брюсселі заперечив вивід американських військ з Європи
«Істерія і гіперболи». Рубіо у Брюсселі заперечив вивід американських військ з Європи
Спецпосланець Путіна підвердив візит до Вашингтона для «відновлення діалогу»
Спецпосланець Путіна підвердив візит до Вашингтона для «відновлення діалогу»
У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)
У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)
Туск прокоментував тарифи США: Потрібні відповідні рішення
Туск прокоментував тарифи США: Потрібні відповідні рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 квітня: ситуація на фронті
136K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
70K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 квітня 2025
18K
Гендиректор «Укрпошти» пояснив, чому під час війни виплачує премію собі і своїй команді
7140
У Німеччині тисяча поліцейських ловила одного з найвпливовіших російських злочинців (фото)
6652
Втрати ворога станом на 3 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua