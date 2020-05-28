Сьогодні – Вознесіння Господнє: що не можна робити в цей день
Саме Вознесінням закінчується святкування Великодня
Вознесіння Господнє 2020 – одне із важливих свят для всіх православних. Повна його назва – Вознесіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. І саме цим святом закінчується святкування Великодня.
Свято Вознесіння не має фіксованої дати, тому його відзначають щороку у четвер шостого тижня після Великодня. Річ у тім, що число 40 не ділиться на 7 без залишку, тому дата відзначення Вознесіння припадає тільки на четвер. У 2020 році Вознесіння Господнє в Україні святкують 28 травня.
Історія свята
У IV столітті воно стало загальнознаним. Це останній день, коли вітаються «Христос воскрес!». Також у цей день у храмах ховають плащаницю.
Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння з мертвих понад місяць перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну Спаситель зібрав апостолів у передмісті Єрусалима Віфанії на горі Елеон, благословив їх і у плоті вознісся на небо.
Тоді ж до присутніх з'явилися два ангели та проголосили, що Христос через час так само знову прийде на землю видимим чином, щоб судити живих і мертвих. А поки Господь і після свого Вознесіння не залишить своїх учнів — хоч він і перестане бути їм в образі людини, незримо він як і раніше буде перебувати поруч з ними.
Символізм свята у тому, що Христос вознісся від землі до неба. Тобто перейшов з однієї реальності в іншу. Звеличення Христа при вознесінні пов'язане з темою перемоги царя над силами зла і ворогами Бога.
Традиція свята
Взагалі Вознесіння святкують 10 днів.
У середу віряни сповідуються та причащаються. У четвер потрібно відвідати святкову літургію. Потім ще 8 днів триває віддання Вознесіння.
У будинках на Вознесіння пекли пироги з начинкою з зеленої цибулі, а також особливі хлібні страви - «драбинки», на яких обов'язково робили сім «перекладин», що символізують ступені (за кількістю небес апокаліпсису). Ці коржі освячували в церкві та з частуванням відправлялися в гості до рідні.
Що потрібно робити
У цей день українці традиційно відвідували церкву, ставили свічки за померлих родичів і просили пробачення за завдану кривду сусідам і рідним.
За народним повір'ям, на Вознесіння не можна відмовляти у допомозі нужденним та мандрівникам.
За традицією в день Вознесіння запрошують гостей. Господарі накривають святковий стіл зі смачними наїдками.
Що не можна робити
Полювання в цей період вважається великим гріхом. Адже на Вознесіння все живе набирається сил.
Згідно з повір'ям, на Вознесіння не можна працювати по дому, шити, в'язати тощо. Якщо ви порушите заборону, то накличете на свою сім'ю біду та хвороби.
Народні прикмети
Стародавні слов'яни вірили, що саме з Вознесінням весна йде геть, а на зміну приходить літо.
Якщо погода буде хороша, то вона протримається до Святого Михайла, тобто 21 листопада. Дощ, своєю чергою, віщує хвороби та поганий врожай.
Дівчата ворожили – заплітали в коси кілька гілочок берези. Якщо гілочки не зів'яли за 10 днів до Трійці, то в цьому році варто чекати весілля.
Роса на Вознесіння Господнє вважається цілющою, а трави підсилюють і зберігають свої лікувальні властивості до настання Івана Купала, тобто 7 липня.