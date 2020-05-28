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    Суспільство

    Сьогодні – Вознесіння Господнє: що не можна робити в цей день

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    Вознесіння Господнє 2020: коли відзначається, історія та традиції - Сьогодні – Вознесіння Господнє: що не можна робити в цей день
    Вознесіння Господнє 2020: коли відзначається, історія та традиції

    Саме Вознесінням закінчується святкування Великодня

    Вознесіння Господнє 2020 – одне із важливих свят для всіх православних. Повна його назва – Вознесіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. І саме цим святом закінчується святкування Великодня.

    Свято Вознесіння не має фіксованої дати, тому його відзначають щороку у четвер шостого тижня після Великодня. Річ у тім, що число 40 не ділиться на 7 без залишку, тому дата відзначення Вознесіння припадає тільки на четвер. У 2020 році Вознесіння Господнє в Україні святкують 28 травня.

    Історія свята

    У IV столітті воно стало загальнознаним. Це останній день, коли вітаються «Христос воскрес!». Також у цей день у храмах ховають плащаницю.

    Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння з мертвих понад місяць перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну Спаситель зібрав апостолів у передмісті Єрусалима Віфанії на горі Елеон, благословив їх і у плоті вознісся на небо.

    Тоді ж до присутніх з'явилися два ангели та проголосили, що Христос через час так само знову прийде на землю видимим чином, щоб судити живих і мертвих. А поки Господь і після свого Вознесіння не залишить своїх учнів — хоч він і перестане бути їм в образі людини, незримо він як і раніше буде перебувати поруч з ними.

    Символізм свята у тому, що Христос вознісся від землі до неба. Тобто перейшов з однієї реальності в іншу. Звеличення Христа при вознесінні пов'язане з темою перемоги царя над силами зла і ворогами Бога.

    Традиція свята

    Взагалі Вознесіння святкують 10 днів.

    У середу віряни сповідуються та причащаються. У четвер потрібно відвідати святкову літургію. Потім ще 8 днів триває віддання Вознесіння. 

    У будинках на Вознесіння пекли пироги з начинкою з зеленої цибулі, а також особливі хлібні страви - «драбинки», на яких обов'язково робили сім «перекладин», що символізують ступені (за кількістю небес апокаліпсису). Ці коржі освячували в церкві та з частуванням відправлялися в гості до рідні.

    Що потрібно робити

    У цей день українці традиційно відвідували церкву, ставили свічки за померлих родичів і просили пробачення за завдану кривду сусідам і рідним.

    За народним повір'ям, на Вознесіння не можна відмовляти у допомозі нужденним та мандрівникам.

    За традицією в день Вознесіння запрошують гостей. Господарі накривають святковий стіл зі смачними наїдками.

    Що не можна робити

    Полювання в цей період вважається великим гріхом. Адже на Вознесіння все живе набирається сил.

    Згідно з повір'ям, на Вознесіння не можна працювати по дому, шити, в'язати тощо. Якщо ви порушите заборону, то накличете на свою сім'ю біду та хвороби.

    Народні прикмети

    Стародавні слов'яни вірили, що саме з Вознесінням весна йде геть, а на зміну приходить літо.

    Якщо погода буде хороша, то вона протримається до Святого Михайла, тобто 21 листопада. Дощ, своєю чергою, віщує хвороби та поганий врожай.

    Дівчата ворожили – заплітали в коси кілька гілочок берези. Якщо гілочки не зів'яли за 10 днів до Трійці, то в цьому році варто чекати весілля.

    Роса на Вознесіння Господнє вважається цілющою, а трави підсилюють і зберігають свої лікувальні властивості до настання Івана Купала, тобто 7 липня.

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