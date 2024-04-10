США погодили екстрений продаж Україні запчастин для систем ППО Hawk

Підтримка систем Hawk посилить здатність України захищати свій народ і критичну інфраструктуру

9 квітня Державний департамент США дав дозвіл на надзвичайний продаж Україні військової продукції на $138 млн для забезпечення критичного ремонту та запасних частин для ракетних систем Hawk. Про це пише AP.

США оголосили про цей крок у вівторок, заявивши, що Україна має термінову потребу в технічній підтримці, щоб забезпечити працездатність ракетної системи.

«Україні терміново необхідно збільшити свої можливості для захисту від російських ракетних ударів і повітряних можливостей російських сил», – йдеться в меморандумі Держдепу.

Зазначається, що підтримка систем Hawk посилить здатність України захищати свій народ і критичну інфраструктуру.

Роботи над системами Hawk виконуватимуть підрядники корпорації RTX Corporation, що базується в Массачусетсі, раніше відомої як Raytheon, і Projectxyz, що базується в Хантсвіллі, штат Алабама. У Державному департаменті заявили, що деталі, необхідні для ремонту систем, будуть отримані зі складу армії США, пожертвувань третіх країн, комерційних готових компонентів і нового виробництва.

Hawk – це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, який забезпечує протиповітряну оборону, що є однією з головних потреб безпеки України.

Нагадаємо, уряд США передав українським силам трофейну зброю, яку було захоплено під час огляду кораблів, що доставляли вантажі з Ірану до Ємену. Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США у вівторок, 9 квітня.

Якщо найближчим часом Конгрес Сполучених Штатів Америки не затвердить рішення про надання допомоги Києву, Україна програє війну з Росією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CNN.