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Заморожені активи Росії можуть використати як заставу для кредитів Україні – Reuters

Наталія Порощук
glavcom.ua
Заморожені активи Росії можуть використати як заставу для кредитів Україні – Reuters
G7 розглядають різні варіанти надання Україні кредиту
фото з відкритих джерел

Домбровскіс сподівається, що Європейський Союз найближчими місяцями схвалить окрему процедуру щодо використання російських прибутків або відсотків для допомоги Україні

Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що заморожені російські активи в обсязі $300 млрд можуть використати як заставу для надання кредитів Україні. Про це повідомляє Reuters.

Віцепрезидент Єврокомісії зазначив, що країни G7 розглядають різні варіанти й наразі ще тривають дискусії.

Домбровскіс сподівається, що Європейський Союз найближчими місяцями схвалить окрему процедуру щодо використання прибутків або відсотків, отриманих від активів РФ, для допомоги Україні.

Нагадаємо, що Євросоюз має юридично обґрунтувати рішення щодо конфіскації російських заморожених активів. Про це заявила перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гіта Гопінат, пише видання Foreign Policy. За її словами, це допоможе уникнути можливих ризиків у майбутньому. При цьому Гопінат наголосила, що фонд не братиме участі в обговоренні питань, пов'язаних із вилученням активів РФ.

Як повідомлялося раніше, 12 лютого Рада Євросоюзу затвердила постанову, яка дозволяє використовувати прибуток від заморожених активів РФ для України.

Євросоюз дозволив знімати дивіденди із заморожених активів Центробанку Росії для надання допомоги Україні. Згідно з рішенням ради ЄС, цей дозвіл поширюється лише на рахунки, сума коштів яких перевищує €1 млн. Передбачається, що всі кошти, які передаються Україні із заморожених активів, будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення держави.

Читайте також: Заморожені російські активи. Чому так важко передати їх Україні
Теги: Велика сімка Європейський союз росія Україна кредит

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