«Україна перебуває у критичному моменті». Держсекретар США зробив заяву

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що українцям «абсолютно необхідно надати те, що їм потрібно для самозахисту»

Блінкен заявив, що Україні наразі необхідні артилерійські боєприпаси та системи протиповітряної оборони

Україні необхідно надати ЗСУ артилерію та системи протиповітряної оборони, адже вона перебуває у «критичному моменті» у війні з російськими окупантами. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Reuters.

Держсекретар США перебуває з візитом у Франції, де зустрівся з міністром оборони Себастьяном Лекорню.

«Абсолютно необхідно надати українцям те, що їм потрібно для самозахисту, особливо коли йдеться про боєприпаси та засоби протиповітряної оборони», – наголосив глава Державного департаменту США під час спілкування з журналістами.

Посадовець додав, що такі потреби українців – ще одна причина, через яку Конгрес США має виконати запит президента Джо Байдена щодо виділення нових коштів на фінансування допомоги Україні.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає з офіційним візитом Францію та Бельгію для переговорів з широкого кола питань, включаючи обговорення ситуації в Україні, Газі та Гаїті.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що США та міжнародне співтовариство мають продовжувати надавати підтримку Україні, включаючи протиповітряну оборону та артилерійські боєприпаси. Про це Кулеба сказав під час розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Кулеба подякував Сполученим Штатам за нещодавній пакет військової допомоги, «який допоможе нашому народу протистояти російській агресії».

Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон у спілкуванні з сенаторами-республіканцями заявив, що палата підготує свій проєкт для підтримки України, але в іншому вигляді, аніж вже схвалений Сенатом.