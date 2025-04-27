У Києві пройшла зустріч України та НАТО: що обговорювали

Особливу увагу під час зустрічі приділили залученню нових партнерів до роботи Спільного центру

Під час зустрічі обговорили стратегічні питання розвитку JATEC

Україна та НАТО під час зустрічі в Києві визначили нові пріоритети діяльності Спільного центру JATEC. Основними напрямами стали зміцнення оборонних спроможностей, розвиток стійкості та впровадження інновацій для ефективної протидії загрозам на полі бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У суботу, 26 квітня, у Києві відбулося засідання Старшої наглядової ради Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти.

У заході взяли участь голова Старшої наглядової ради, помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Том Гоффус, заступник Міністра оборони України Сергій Боєв, заступник Головнокомандувача Збройних сил України бригадний генерал Олег Апостол, командир JATEC бригадний генерал Войцех Озга, а також представники Міністерства оборони України, представництва НАТО в Україні та Спільного центру НАТО-Україна.

Під час зустрічі обговорили стратегічні питання розвитку JATEC і хід виконання попередніх організаційних завдань. Особливу увагу приділили:

залученню нових партнерів до роботи Спільного центру;

розвитку стійкості інформаційних систем;

підтримці освітніх і тренувальних програм;

підвищенню взаємосумісності;

співпраці у розробці рішень для подолання викликів на полі бою.

«Безперечно, головна кінцева мета будь-яких проєктів – це справедливий мир і міцна безпека України. У розвитку JATEC зацікавлені і Україна, і НАТО. Результати діяльності Спільного центру є корисними для обох сторін», – наголосив заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

Нагадаємо, Генштаб зазначив, що повідомлення представників вищого командування країни-агресорки про нібито завершення бойових дій на території Курської області РФ не відповідають дійсності.

«Оборонна операція Сил оборони України у визначених районах на Курщині триває. Оперативна обстановка складна, але наші підрозділи продовжують утримувати визначені позиції та виконують завдання за призначенням, при цьому завдають противнику ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї, застосовують у тому числі тактику активної оборони», – сказано у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасімов відрапортував президенту РФ Володимиру Путіну про нібито завершення операції зі «звільнення Курської області». За словами Герасімова, останній населений пункт регіону був «звільнений» від українських військових.