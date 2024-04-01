Зеленський назвав умову, за якої НАТО може розраховувати на повну безпеку в Європі

Зеленський подякував усім, хто захищає Україну та роблить усе, аби нормальне життя було можливим попри російський терор

«Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку в Європі»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив про деталі наради щодо безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби, а також наголосив на проведенні спеціальних переговорів з НАТО.

За словами очільника держави, сьогодні відбулася тривала й детальна нарада з військовими та урядовцями щодо дронів, які застосовуються як на території України, так і показують відмінні результати в глибоких ударах по воєнному потенціалу Росії.

«Говорили сьогодні і про нюанси виробництва, і про підтримку та фінансування, про контракти, про необхідну гнучкість у визначенні пріоритетів. Саме те, чого вимагає війна, повинне вироблятися нашим оборонно-промисловим комплексом – стільки, скільки потрібно, так вчасно, як потрібно», – підкреслив гарант.

На думку президента, саме дрони у війні скажуть одне з вирішальних слів для перемоги, «і це має бути українське слово, українські дрони, українська перемога, а отже, потрібно більше й більш ефективних українських безпілотників».

Зеленський підкреслив, що на нараді обговорювалися й системи радіоелектронної боротьби. За словами очільника держави, Україна зараз має відчутну кількість розробок, та достатньо велике бажання українських виробників зміцнити оборону засобами РЕБ.

«Забезпечуємо державний ресурс, максимум необхідного і працюємо над комплексними рішеннями. Такими рішеннями, які дадуть потрібне прикриття всьому фронту. Кожен в уряді України, кожен у Силах оборони та безпеки України, хто відповідає за цей напрямок безпілотників, чітко знає свої завдання. Час, оперативність у виконанні завдань матиме вирішальне значення», – пояснив гарант.

Президент зокрема провів спеціальну нараду щодо української роботи з НАТО стосовно сумісності та перспектив на цей рік. На нараді були присутні спеціалісти-міжнародники, міністр оборони, міжнародна команда міністерства.

За словами очільника держави, цей рік ставить перед відносинами між Україною та НАТО кілька фундаментальних питань. Зокрема, це стосується і саміту у Вашингтоні, і багатьох інших аспектів взаємодії. Тільки з Україною в Альянсі можна розраховувати на справжню безпеку у Європі, вважає Зеленський.

Також сьогодні відбулося вручення орденів «Золота Зірка» воїнам та рідним полеглих Героїв.

«Найкращі наші воїни, які відзначились у боях на Донеччині, Луганщині, Харківщині, на півдні нашої держави. Всюди, де Україна бореться за своє життя, за свою незалежність. Усюди, де наші люди проявляють найкраще, що є в українцях», – наголосив президент.

Зеленський подякував усім, хто захищає Україну та роблить усе, аби нормальне життя було можливим попри російський терор.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський разом з військовими та урядовцями провели майже тригодинну нараду присвячену питанню дронів.

Також у другу річницю звільнення Київщини від російських окупантів президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять українців, яких убили загарбники під час окупації Бучанської громади.