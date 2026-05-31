31 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

glavcom.ua
Свята 31 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

31 травня віряни відзначають Трійцю, або Зелені свята. У світі відзначають Всесвітній день без тютюну.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 31 травня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день без тютюну

Всесві́тній день без тютюну – встановлений у 1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я, відзначається 31 травня кожного року. В цей день по всьому світу проходять антитютюнові акції. Кампанія спрямована на поширення інформації про небезпеку тютюну і його негативний вплив на здоров'я.

Сьогодні людина з цигаркою вже нікого не здивує, але варто пам'ятати про згубний вплив тютюну на здоров'я не лише того, хто палить, але й людей, що його оточують. Щорічна важлива подія була заснована за ініціативи ВООЗ, щоб привернути увагу суспільства до небезпеки паління та тих хвороб, які воно викликає.

Релігійні свята та їхня історія

Пресвята Трійця або Зелені свята

Свято Святої Трійці належить до найбільших і найшанованіших торжеств у християнському календарі. Воно символізує оновлення природи, торжество життя та безмежну Божу благодать. В українській народній традиції цей день поетично називають Зеленими святами або Зеленою неділею, адже він нерозривно пов’язаний із шануванням живої природи. 

В основі свята лежить новозавітна історія про зішестя Святого Духа на апостолів та Пресвяту Богородицю, яке відбулося в Єрусалимі на п’ятдесятий день після Воскресіння Христового. За біблійними переказами, під час спільної молитви учнів Спасителя у сіонській світлиці з неба почувся шум, схожий на бурю, і на кожного з присутніх зійшли вогненні язики. Ця подія наділила апостолів здатністю зцілювати, пророкувати та говорити різними мовами, що дозволило їм проповідувати християнство серед інших народів.

На Трійцю в церквах проводять святкові літургії, читають молитви за померлими, молитви про порятунок. Будинки прикрашають зеленими травами та гілками дерев. Із давніх часів Трійця вважається символом розквіту природи та початком нового життя. Вважається, що трави та зелень захистять житло від нечисті й негараздів. А лікарські рослини зібрані в цей день, мають особливу силу для зцілення хворих.

Народні вірування та прикмети

  • Якщо вмитися росою на Трійцю, можна продовжити здоров’я і зберегти красу;
  • Трави, зібрані на Трійцю, мають цілющу силу. Їх можна відварити і лікуватися ними весь рік;
  • Гілку берези, зрізану на Трійцю, потрібно поставити на підвіконня як оберіг від злих духів;
  • Незаміжнім дівчатам потрібно бути привітними з усіма, щоб швидше вийти заміж;
  • Не можна купатися в цей день, інакше русалки можуть втопити;
  • Якщо день видався дощовий – буде багато врожаю і грибів;
  • Сонячна погода на Трійцю – літо буде спекотним і посушливим;
  • Веселка на Трійцю – в домі буде щастя.

Що не можна робити цього дня

  • Не можна займатися прибиранням будинку і працювати – це вважається великим гріхом;
  • Не можна стригтися і займатися косметичними процедурами;
  • Не можна плести, в'язати та вишивати;
  • Категорично не можна займатися роботою на землі (копати, висаджувати рослини, косити траву, обрізати або рубати дерева) – вважається, що потривожити землю в день її іменин принесе біду і негаразди;
  • Не можна купатися в річках і озерах – за стародавніми повір'ями, в цей день у водоймах вирує нечиста сила, яка може забрати людину на дно;
  • На Трійцю не святкують весілля – це погана прикмета. Але на Троїцькі гуляння можна свататися;
  • Не можна гуляти поодинці в лісі або полях – нечисті сили можуть заплутати дорогу подорожньому;
  • У святковий день не можна проявляти негатив, лаятися і лихословити. Не можна сваритися, висловлювати претензії, провокувати конфлікти;
  • Не можна заздрити та ображатися.

Історичні події

  • 455 рік – імператора Петронія Максима забиває камінням до смерті розлючений натовп під час його втечі з Риму;
  • 1223 рік – монгольські війська під командуванням Субедея і Джебе перемагають русько-половецькі сили у битві на річці Калка;
  • 1790 рік – Сполучені Штати ухвалюють свій перший закон про авторське право;
  • 1859 рік – в Лондоні запускають знаменитий годинник Біг Бен на вежі парламенту;
  • 1870 рік – професор Едвард Джозеф де Смедт із компанії American Asphalt отримує патент на асфальт («французьке асфальтне покриття»);
  • 1879 рік – у Берліні відкривають першу у світі електричну залізницю та демонструють перший електропоїзд, сконструйований Вернером фон Сіменсом;
  • 1884 рік – американський лікар та пропагандист вегетаріанства Джон Келлог отримує патент на кукурудзяні пластівці;
  • 1894 рік – відкривають електричний трамвай у Львові;
  • 1911 рік – у Белфасті, Північна Ірландія, спускають на воду «Титанік»;
  • 1946 рік – у Києві створюють літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова;
  • 1989 рік – на установчій конференції у Неаполі утворюють Міжнародну асоціацію україністів.

Іменини

31 травня іменини святкують: Богдан, Андрій, Денис, Давид, Павло, Іраклій, Семен, Петро, Федот, Макар, Лев, Василь, Михайло, Олександра, Юлія та Клавдія.

