Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Деякі підприємства можуть втратити право на бронювання: аналіз нових правил

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Деякі підприємства можуть втратити право на бронювання: аналіз нових правил
Щоб зберегти статус критичності, компанії тепер зобов'язані платити працівникам щонайменше три мінімальні зарплати
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Поза системою бронювання фактично залишаються малі фермерські господарства

Кабінет міністрів України постановою №635 від 20 травня 2026 року переглянув правила бронювання працівників від мобілізації. Нові норми, які набрали чинності 22 травня, спрямовані на те, щоб система працювала точніше та була менш вразливою до маніпуляцій. Проте запровадження жорсткіших критеріїв означає, що частина компаній не зможе підтвердити свій статус і втратить можливість надавати відстрочку своїм співробітникам. «Главком» зібрав головні чинники нових правил, через які підприємства ризикують втратити право на бронювання

1. Підвищення зарплатного порогу

Це один із ключових ризиків для реального сектору економіки. Щоб зберегти статус критичності, компанії тепер зобов'язані платити працівникам щонайменше три мінімальні зарплати (25 941 грн) замість колишніх 2,5 «мінімалок». Стара норма діятиме лише на прифронтових територіях та в зоні активних бойових дій.

Хто ризикує. Найбільше цей крок ударить по приватному бізнесу, малій та середній ланці в регіонах із нижчим рівнем оплати праці. Компанії, які раніше отримали статус за нижчого зарплатного порогу, можуть просто не вписатися в нові фінансові ліміти. Народний депутат Олександр Федієнко зазначає, що підприємства на держконтрактах виконають вимогу легко, а от для бізнесу, що живе за рахунок власних доходів, підняти середню зарплату – реальний виклик.

Також Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) попереджає про загрозу для аграрного сектору через його сезонну модель оплати праці, додаючи, що тиск на фонд зарплат може підштовхнути частину компаній до «тіні».

2. Нові жорсткі правила для сумісників

Нова постанова вводить принцип, за яким працівник, що має відстрочку і працює на кількох роботах одночасно, зараховуватиметься в квоту бронювання лише за одним місцем. Норма почне діяти орієнтовно в середині червня.

Хто ризикує. Підприємства, які оформлювали одну й ту саму людину двічі або використовували сумісників для штучного «роздування» та оптимізації своїх лімітів бронювання. Юристи зазначають, що тепер збільшити собі доступну квоту таким чином стане неможливо, через що компаніям буде значно складніше обґрунтувати нові бронювання.

3. Масштабний повторний аудит усіх компаній

Уряд запускає дворівневий процес перевірки. Спочатку міністерства та ОВА протягом місяця перезатверджують свої критерії критичності (погоджуючи їх із Міноборони та Мінекономіки). Після цього до 1 вересня всі раніше визначені підприємства мають пройти повторну перевірку.

Хто ризикує. Якщо під час перевірки з'ясується, що підприємство не відповідає оновленим критеріям, його статус критичності скасовується, а разом із ним анулюється й можливість бронювати людей.

За словами адвоката Дмитра Бузанова, тут діє суворе обмеження: компанія, яка втратила статус за результатами перевірки, не зможе повторно звернутися за критичністю раніше ніж через шість місяців із дня прийняття рішення про скасування. Крім того, через стислі строки аудиту тисяч підприємств існує ризик потрапляння бізнесу в «сіру зону», коли стара критичність уже закінчилася, а нову ще не встигли підтвердити.

4. Ігнорування малих господарств та неефективні ліміти

Поза системою бронювання фактично залишаються малі фермерські господарства. Навіть якщо фермер працює прозоро та платить конкурентну зарплату, він часто не дотягує до жорстких загальних критеріїв критичності за площею (від 1 тис. га в агросекторі) чи обсягом реалізації. Юрист-дорадник Руслан Сокол підкреслює: якщо для великої компанії мобілізація одного працівника є замінною, то для малого фермера мобілізація власника часто означає фактичне припинення діяльності. Критикують експерти й регіональні рамки, які вимагають певну кількість людей на невеликі площі, що суперечить сучасним технологіям та підтримує не найефективніших, а тих, хто просто підійшов під формальні паперові вимоги.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України переглянув правила бронювання працівників від мобілізації. Уряд підвищив зарплатний поріг для критично важливих підприємств, змінив правила для сумісників та анонсував масштабний перегляд статусів компаній. Представники влади пояснюють: система має стати «точнішою» і менш вразливою до маніпуляцій. 

Разом із тим бізнес говорить про ризики для ринку праці, а юристи – про потенційні конфлікти та правову невизначеність.

Читайте також:

Теги: Міноборони бронювання від мобілізації правила аудит фермер модель мобілізація бізнес Мінекономіки Олександр Федієнко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чому автозапчастини вигідніше купувати онлайн, ніж на СТО
Чому автозапчастини вигідніше купувати онлайн, ніж на СТО Реклама
7 травня, 13:09
AP: Багатомісячне відключення інтернету в Ірані руйнує бізнес
AP: Багатомісячне відключення інтернету в Ірані руйнує бізнес
3 травня, 07:20
Український союз промисловців і підприємців оцінив наслідки списання вантажних вагонів за віком
Український союз промисловців і підприємців оцінив наслідки списання вантажних вагонів за віком
7 травня, 13:19
Вибухи в Росії, США та Іран обмінялися ударами: головне за ніч
Вибухи в Росії, США та Іран обмінялися ударами: головне за ніч
8 травня, 05:33
П’ятий рік повномасштабної війни створює критичні виклики для роботи транспортної системи
Федерація роботодавців транспорту закликала створити «залізничний Рамштайн»
12 травня, 16:16
Пекарі готуються до зими вже зараз
В Україні сильно подорожчає стратегічний продукт
18 травня, 05:33
Перші магазини дисконтного ритейлера можуть з’явитися вже цьогоріч
Польський ритейлер Pepco виходить на український ринок
21 травня, 11:42
За словами Буданова, «перегини на місцях» під час мобілізаційних заходів мають поганий вигляд
Буданов зробив заяву про мобілізацію 18-25 річних чоловіків
16 травня, 15:29
Дефіцит кадрів, яким так пишалася Москва, обернувся міражем, за яким – довга черга безробітних
Ринок праці в Росії обвалився: 47 кандидатів на одне місце – розвідка
26 травня, 00:12

Суспільство

Деякі підприємства можуть втратити право на бронювання: аналіз нових правил
Деякі підприємства можуть втратити право на бронювання: аналіз нових правил
Наталка Діденко прогнозує різке потепління вже з 1 червня
Наталка Діденко прогнозує різке потепління вже з 1 червня
Представник ДСНС розповів, яких фахівців бракує службі і чи є серед рятувальників жінки
Представник ДСНС розповів, яких фахівців бракує службі і чи є серед рятувальників жінки
Боронив Україну на південно-слобожанському напрямку. Згадаймо Павла Бориса
Боронив Україну на південно-слобожанському напрямку. Згадаймо Павла Бориса
Посівний календар на червень 2026: час активного догляду, повторних посівів та боротьби за майбутній врожай
Посівний календар на червень 2026: час активного догляду, повторних посівів та боротьби за майбутній врожай
30 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Трійця 2026 року: традиції, прикмети та найсуворіші заборони
Сьогодні, 16:30
В Україні короткочасні дощі, грози: погода на 30 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії знову обвалився рейтинг Путіна, попри маніпуляції соціологів із методикою
Вчора, 22:06
На Київщині сталася смертельна ДТП за участю неповнолітніх водіїв (фото)
Вчора, 21:46
Президент Румунії розповів деталі розслідування атаки російського дрона
Вчора, 21:00
Трамп висунув ультиматум Ірану і заявив про зняття блокади Ормузької протоки
Вчора, 20:19

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua