Посівний календар на червень 2026: час активного догляду, повторних посівів та боротьби за майбутній врожай

Посівний календар на червень 2026 року: графік висадки овочів та квітів

Актуальний календар для городників та садівників на період літніх польових робіт

Червень 2026 року – це час, коли весняна посівна кампанія повністю поступається місцем активному догляду за рослинами, але городні роботи не припиняються. У цьому місяці встановлюється стабільне літнє тепло, земля прогріта до максимальних значень, що дає старт для повторних посівів швидкорослих культур, зелені та висадки пізньої розсади.

«Главком» підготував докладний місячний календар садівника на червень 2026 року з урахуванням усіх фаз Місяця, щоб ваші зусилля перетворилися на щедрий результат, а рослини були міцними та врожайними.

Червень вимагає від господарів максимальної уваги до поливу та захисту рослин, адже разом із теплом активізуються не лише культури, а й бур'яни, шкідники та хвороби. Головним завданням стає забезпечення регулярного зволоження грядок, пасинкування томатів, формування батогів огірків та захист молодої зав'язі на плодових деревах.

Сприятливі та несприятливі дні у червні

У червні життєва енергія рослин, що над землею, б'є через край. Важливо чітко розділяти дні, коли рослини готові до посадок і пересаджувань, а коли турбувати їх коріння чи стебла вкрай небезпечно через ризик занести інфекцію або зупинити ріст.

Сприятливі дні для посіву, посадки та догляду: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 червня.

1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 червня. Несприятливі дні для будь-яких робіт із рослинами: 5, 6, 14, 15, 16, 30 червня.

Місячний посівний календар на червень 2026 року

Культура Сприятливі дні (числа місяця) Коренеплоди Картопля, топінамбур Батат Морква, буряк, пастернак Редис, редька, ріпа Селера, петрушка на корінь Цибулеві Цибуля ріпчаста Цибуля на зелень, шніт Часник Цибуля порей Овочі до столу та на зберігання Томати, фізаліс Перець, баклажани Огірки Брокколі, цвітна капуста Рання капуста, кейл Середня та пізня капуста Селера черешкова Спаржа Кабачки, патисони, гарбуз Баштанні Стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) Кукурудза Зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) Соняшник Міцелій Зелень та трави Салати, цикорій Шпинат Рукола, крес, листова гірчиця Мангольд, щавель Кріп, петрушка, кінза Базилік, материнка, розмарин Лікарські та чайні культури Мікрозелень Ягідно-плодовий сад Суниця та полуниця Яблуня Груша, айва Абрикос, вишня, слива, персик Черешня Волоський горіх, фундук Калина, шипшина, горобина Обліпиха Глід Смородина Малина, ожина Аґрус Виноград Декоративні рослини Газони та грунтопокривні рослини Сидерати Однорічники Цибулинні та бульбові Трав’янисті багаторічники Хвойні Живі огорожі Чагарники та дерева Ліани

5–6 червня: Дні навколо останньої чверті. Період енергетичного спаду, коли будь-які роботи з рослинами заборонені. Краще відпочити від городу, зайнятися підготовкою інструментів або плануванням майбутніх повторних посадок.

7–8 червня: Сприятливий період на спадному Місяці. Енергія йде в глибокі шари ґрунту. Гарний час для посадки цибулі на ріпку, часнику, а також для пікірування та висадки у відкритий ґрунт пізньої розсади білокачанної капусти.

12–13 червня: Сприятливі дні перед наближенням молодика. Рекомендується приділити особливу увагу обробці саду та городу від шкідників (попелиці, колорадського жука, павутинного кліща) та профілактиці грибкових хвороб.

17 червня: Перший сприятливий день на Місяці, що зростає. Енергія починає активний рух угору. Хороший час для посіву листового салату, шпинату, кропу, петрушки на зелень, а також руколи та базиліку.

22–28 червня: Тривалий та максимально сприятливий період перед повнею. Місяць у родючих знаках стрімко зростає. Найкращі дні для повторного посіву ранніх сортів огірків, кабачків, патисонів та кущової квасолі. Ефективним буде рясний полив, мінеральне підживлення овочевих культур «по листу» (позакореневе) та мульчування грядок соломою.

День перед повнею. Місяць наближається до піку активності. Рослини активно п'ють воду. Час для збору першого врожаю (ранньої зелені, редиски, полуниці, суниці) – зібрані цими днями плоди будуть соковитими, але їх треба одразу вживати або переробляти. 30 червня: Повня («Полуничний Місяць»). Земля та рослини перенасичені енергією. Заборонено проводити будь-які кардинальні маніпуляції, обрізку чи посадку. Сад та город краще залишити у спокої.

Ключові роботи в червні

Повторні посіви та зелений конвеєр Червень – ідеальний час, щоб засіяти грядки, що звільнилися після ранньої зелені та редису. Сійте кріп, шпинат, салатні суміші, а також кущову квасолю та ультраранні огірки для другої хвилі осіннього врожаю.

Пасинкування та формування кущів Томати, перці та баклажани стрімко нарощують зелену масу. Регулярно видаляйте пасинки (бічні пагони) у томатів, залишаючи невеликі «пеньки», щоб рослина витрачала сили на формування плодів, а не листя. Огірки потребують прищипування для стимуляції росту бічних батогів із жіночими квітками.

Полив та мульчування Літня спека швидко висушує верхній шар ґрунту. Поливайте рослини виключно теплою, відстояною на сонці водою у вечірні або ранні ранкові години. Щоб зменшити випаровування води та захистити коріння від перегріву, закривайте грядки шаром мульчі (5–7 см).

Боротьба зі шкідниками й хворобами Червневе тепло та вологість – ідеальне середовище для попелиці, гусені, колорадського жука, а також для розвитку фітофтори. Проводьте регулярні профілактичні обробки біопрепаратами чи народними засобами (настоями попелу, лушпиння цибулі), особливо під час цвітіння та формування зав'язі.

Догляд за полуничною плантацією У червні триває активний збір ягід. Одночасно з цим полуниця викидає велику кількість вусів. Якщо ви не плануєте розмножувати кущі, безжально видаляйте всі вуса, щоб зберегти соковитість та розмір ягід поточного врожаю.