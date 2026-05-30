Представник ДСНС розказав, скільки заробляє рятувальник, який гасить пожежі

Оплата праці у Державній службі України з надзвичайних ситуацій побудована за аналогією зі Збройними силами і офіційно називається грошовим забезпеченням особового складу. Рівень виплат напряму залежить від звання, посади, вислуги років, а також від кількості днів, коли рятувальник залучався до ліквідації надзвичайних подій чи виконання бойових завдань. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник Головного управління ДСНС у Полтавській області, генерал-майор служби цивільного захисту Андрій Хижняк.

«Є стандартна мінімальна ставка – від 17 000 гривень залежно від посади. Під час воєнного стану кожен рятувальник нашої області отримує також додаткову винагороду в розмірі 10 тисяч гривень. За кожен виїзд на ліквідацію пожежі чи наслідків іншої надзвичайної події, він отримує додаткову винагороду 700 гривень за добу. Тобто якщо людина виїздила на гасіння, скажімо, дванадцять днів впродовж місяця, то вона додатково отримає 8 тисяч 400 гривень. Отже, сумарно він отримає за місяць понад 35 тисяч гривень», – пояснив очільник Полтавського гарнізону ДСНС.

Окремий механізм діє для підрозділів, які виконують завдання безпосередньо у зоні бойових дій. Для них передбачена додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень на місяць, що розраховується як 3300 гривень за кожен день перебування на передовій. Так, за 10 днів роботи на лінії фронту рятувальник отримує 33 000 гривень додатково до своєї стандартної ставки, а за решту 20 днів місяця йому нараховується пропорційна частина військової винагороди у розмірі понад 6600 гривень.

За словами Андрія Хижняка, під час свого останнього візиту до Полтави міністр внутрішніх справ анонсував підвищення грошового забезпечення для рятувальників, яке планують прирівняти до стандартів Національної поліції. Очікується, що базова ставка становитиме від 33 280 гривень, що дорівнює 10 прожитковим мінімумам для працездатних осіб.

«Сподіваюся, невдовзі буде ухвалено урядом та законодавцями необхідні рішення. Рятувальники мають отримувати достойне грошове забезпечення», – сказав генерал-майор.

Начальник Головного управління ДСНС Полтавщини також наголосив, якщо рятувальник гине під час ліквідації надзвичайної ситуації внаслідок ворожого обстрілу на території, яка не є зоною бойових дій, його родина отримує державну виплату у розмірі 750 прожиткових мінімумів, що становить близько 2,5 мільйона гривень. У випадку ж поранення чи травмування під час виконання службових обов'язків, держава гарантує особовому складу повністю безкоштовне лікування, подальше відновлення, повернення на службу та збереження всіх передбачених соціальних пільг.

Нагадаємо, Росія почала застосовувати тактику повторних ударів по українських об’єктах. Після першого влучання на місце приїжджають рятувальники та екстрені служби, а через певний час ворог завдає нового удару.

Також Державна служба з надзвичайних ситуацій України ліквідовує пожежі на об'єктах нафтогазового сектору за добу або навіть за кілька годин. Натомість у Російській Федерації аналогічні займання не можуть загасити протягом п'яти–семи діб.Через високу ефективність українських вогнеборців російські війська вдаються до підступної тактики та навмисно завдають повторних ударів, намагаючись знищити рятувальників під час виконання завдань.