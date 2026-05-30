Наталка Діденко прогнозує різке потепління вже з 1 червня

Діденко: Дорогі громадяни, не сумуйте і не впадайте у синоптичний розпач

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Відома синоптикиня закликала українців не впадати у синоптичний розпач через холодні вихідні

Українцям варто потерпіти фінальні примхи весни ще зовсім трохи. Попри сиру, холодну та мокру погоду, яка панує в країні цими днями, календарне літо принесе із собою справжнє сонячне тепло. Температурні показники стрімко підуть угору вже з першого дня нового сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

За словами Наталки Діденко, завершальні дні травня вирішили влаштувати українцям справжнє випробування на стійкість. Субота та неділя, на які цьогоріч припадає велике релігійне свято – Трійця (Зелена Неділя), будуть відверто прохолодними та дощовими.

Синоптикиня радить не засмучуватися через капризи атмосфери, а створювати затишок і тепло самостійно, використовуючи давні українські традиції.

«Протриматися треба сьогодні і завтра — коли протягом дня ще холодно і мокро. Компенсуємо холодну Зелену Неділю та завершальну гастроль весни клечанням, м'ятою, чебрецем, полином, любистком і гріємося спільним теплом, очікуваним прогнозованим і навколишнім людським», – зазначає метеоролог.

Кардинальний злам у синоптичній ситуації відбудеться чітко за календарем. Уже 1-го червня, у понеділок, потужні повітряні маси проженуть дощовий фронт, звільнивши місце для яскравого сонця.

Головною новиною стане суттєве зростання температури повітря. Практично на всій території України стовпчики термометрів упевнено подолають відмітку у 20°, принісши стабільне та комфортне літнє тепло.

Тож початок робочого тижня нарешті дозволить усім жителям країни змінити гардероб на легкий літній одяг та відкрити сезон довгих сонячних прогулянок.

Нагадаємо, 30 травня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях короткочасні дощі, грози. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні короткочасні дощі, у південних та східних областях вдень місцями грози, вночі на Закарпатті та сході країни без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у південно-західній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°, на заході країни вночі 8-13°, вдень 17-22°, на Закарпатті до 24°.