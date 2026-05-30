Донечки станцювали вальс без татів: зворушливе відео з випускних

Вікторія Літвінова
Для одних випускний – з порожнім місцем поруч, для інших – з татом після довгої розлуки
фото: скріншот з відео / Instagram
Одні дівчата прийшли на могили й до меморіалів – інші дочекалися татів живими

В Україні тривають випускні вечори. Для багатьох дівчат цьогорічне свято стало особливим: вони прийшли до батьків-захисників на могили й до стел пам'яті – у сукнях і з квітами, аби показати татам, якими виросли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC Ukraine.

Квіти на могилі і вальс для неба

Одна з дівчат прийшла на кладовище прямо у випускному вбранні – з букетом квітів для тата-добровольця, якого вже три роки немає поряд. Замість того, щоб хизуватися сукнею перед живим батьком, вона прийшла до нього туди, де він спочиває.

Інша випускниця станцювала вальс біля стели пам'яті з фотографіями загиблих захисників. Її батько теж був добровольцем – з 2014 року. Наприкінці 2022-го він загинув у Серебрянському лісі під Кремінною. «Дівчина станцювала вальс татові на небі», – так підписали ці кадри.

Сюрприз після року розлуки

Третя історія у відео – щаслива. Випускниця цілий рік не бачила тата: він служить у Збройних силах. Рідні вирішили зробити їй сюрприз і нічого не казали про його повернення. На святі дівчина раптом побачила батька у військовій формі – з квітами в руках.

Автори відео підписали його словами: «Донечки мали б хизуватися своїми сукнями і вмінням танцювати вальс перед татами, та не всі тати змогли це побачити».

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений BBC News Ukrainian (@bbc_ua)

Нагадаємо, цього літа діти загиблих, полонених та зниклих безвісти військових вирушили на відпочинок до Карпат у межах програми «Літо без війни» – за три роки її існування відпочинок отримали вже чотири тисячі дітей із родин захисників.

До слова, держава надає пільги та грошову допомогу дітям військових – зокрема повну або часткову оплату навчання коштом бюджету.

