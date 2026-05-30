Яке релігійне свято відзначається 31 травня 2026: традиції, молитва та прикмети

Іванна Гончар
На Трійцю в церквах проводять святкові літургії, читають молитви за померлими, молитви про порятунок

31 травня православні християни та греко-католики святкують Трійцю, або Зелені свята. Свято відзначається щороку на 50-ий день від Великодня. Цьогоріч цей день випав на 31 травня. Також цього дня церква вшановує пам'ять святого апостола Єрмія, святого мученика Єрмея.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 31 травня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Пресвята Трійця або Зелені свята

Свято Святої Трійці належить до найбільших і найшанованіших торжеств у християнському календарі. Воно символізує оновлення природи, торжество життя та безмежну Божу благодать. В українській народній традиції цей день поетично називають Зеленими святами або Зеленою неділею, адже він нерозривно пов’язаний із шануванням живої природи. 

В основі свята лежить новозавітна історія про зішестя Святого Духа на апостолів та Пресвяту Богородицю, яке відбулося в Єрусалимі на п’ятдесятий день після Воскресіння Христового. За біблійними переказами, під час спільної молитви учнів Спасителя у сіонській світлиці з неба почувся шум, схожий на бурю, і на кожного з присутніх зійшли вогненні язики. Ця подія наділила апостолів здатністю зцілювати, пророкувати та говорити різними мовами, що дозволило їм проповідувати християнство серед інших народів.

На Трійцю в церквах проводять святкові літургії, читають молитви за померлими, молитви про порятунок. Будинки прикрашають зеленими травами та гілками дерев. Із давніх часів Трійця вважається символом розквіту природи та початком нового життя. Вважається, що трави та зелень захистять житло від нечисті й негараздів. А лікарські рослини зібрані в цей день, мають особливу силу для зцілення хворих.

Молитва дня

Пресвята Трійця, помилуй нас.

Сину, очисти наші гріхи. Батьку, пробач беззаконня наше. Святий Дух, відвідай і зціли немочі наші, заради Імені Твого.

Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому духу і нині й повсякчас і навіки-віків. Амінь.

Народні вірування та прикмети

  • Якщо вмитися росою на Трійцю, можна продовжити здоров’я і зберегти красу;
  • Трави, зібрані на Трійцю, мають цілющу силу. Їх можна відварити і лікуватися ними весь рік;
  • Гілку берези, зрізану на Трійцю, потрібно поставити на підвіконня як оберіг від злих духів;
  • Незаміжнім дівчатам потрібно бути привітними з усіма, щоб швидше вийти заміж;
  • Не можна купатися в цей день, інакше русалки можуть втопити;
  • Якщо день видався дощовий – буде багато врожаю і грибів;
  • Сонячна погода на Трійцю – літо буде спекотним і посушливим;
  • Веселка на Трійцю – в домі буде щастя.

Що не можна робити цього дня

  • Не можна займатися прибиранням будинку і працювати – це вважається великим гріхом;
  • Не можна стригтися і займатися косметичними процедурами;
  • Не можна плести, в'язати та вишивати;
  • Категорично не можна займатися роботою на землі (копати, висаджувати рослини, косити траву, обрізати або рубати дерева) – вважається, що потривожити землю в день її іменин принесе біду і негаразди;
  • Не можна купатися в річках і озерах – за стародавніми повір'ями, в цей день у водоймах вирує нечиста сила, яка може забрати людину на дно;
  • На Трійцю не святкують весілля – це погана прикмета. Але на Троїцькі гуляння можна свататися;
  • Не можна гуляти поодинці в лісі або полях – нечисті сили можуть заплутати дорогу подорожньому;
  • У святковий день не можна проявляти негатив, лаятися і лихословити. Не можна сваритися, висловлювати претензії, провокувати конфлікти;
  • Не можна заздрити та ображатися.

