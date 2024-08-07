Сирський інспектує готовність ЗСУ до виконання бойових завдань на фронті (фото)
Сирський перевірив готовність українських бійців
На одному із напрямків фронту головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перевірив готовність українських бійців до виконання бойових завдань. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
«Перевіряю готовність підрозділів до виконання бойових завдань», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше Олександр Сирський заявив, що винищувачі F-16 уже в Україні, а це означає, що знищених окупантів буде більше. Він подякував нашим союзникам за рішення передати українським воїнам винищувачі, адже ефективне застосування сучасних літаків – це збережені життя українських військовослужбовців.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що на Покровському напрямку ворог кидає у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи на Покровський напрямок, намагаючись прорвати нашу оборону. При цьому бойові дії тривають по всіх напрямках наступу противника, «подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх».
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