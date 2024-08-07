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Сирський інспектує готовність ЗСУ до виконання бойових завдань на фронті (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сирський інспектує готовність ЗСУ до виконання бойових завдань на фронті (фото)
Сирський зустрівся з військовими на фронті
фото: Олександр Сирський/Telegram

Сирський перевірив готовність українських бійців

На одному із напрямків фронту головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський перевірив готовність українських бійців до виконання бойових завдань. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Перевіряю готовність підрозділів до виконання бойових завдань», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Олександр Сирський заявив, що винищувачі F-16 уже в Україні, а це означає, що знищених окупантів буде більше. Він подякував нашим союзникам за рішення передати українським воїнам винищувачі, адже ефективне застосування сучасних літаків – це збережені життя українських військовослужбовців.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомив, що на Покровському напрямку ворог кидає у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи на Покровський напрямок, намагаючись прорвати нашу оборону. При цьому бойові дії тривають по всіх напрямках наступу противника, «подекуди, ціною великих втрат, ворог має незначний успіх».

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Теги: росія ЗСУ війна військові Україна Олександр Сирський

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