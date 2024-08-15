Війна на території Росії. Плюси та мінуси
Курська операція триває вже 9 днів
Підсумки:
- Командування ЗСУ проявило стратегічний геній здійснивши удар в абсолютно неочікуваному місці і заставши ворога зненацька.
- «Великі стратегічні резерви» орків виявились іпсо і міфом. Дев'ятий день вони не можуть стягнути сили для організації фронту і стримування нашого прориву.
- На дев'ятий день російське командування намагається зрозуміти, де перебувають наші війська. Це ж наскільки все погано з розвідкою.
Наслідки:
- Потужний інформаційний удар по режиму Путіна. Істерика блогерів і суспільні настрої створюють негативний фон для мобілізації і підтримки продовження «СВО».
- Велика кількість полонених – це чудові новини для наших хлопців. На жаль, до цього співвідношення було від 1 до 5 не в нашу користь.
- Знищено сценарій заморозки по лінії фронту. Проведена операція прибрала з порядку денного пропозиції Путіна і Китаю про старт переговорів після заморозки по лінії фронту.
Ризики:
- Путін буде змушений проводити мобілізацію або знімати з фронту бригади для вибивання нас з Курської області. Зараз для нього це стратегічне питання. Нова мобілізація ускладнює ситуацію для нас, але й для Путіна. Питання, що перше.
- Небезпека застрягнути в боях в Курській області, витрачати нові резерви, техніку і засоби, маючи значно менші можливості чим ворог. Це в якісь мірі реверсна ситуація з орками в Харківській, просунутись не можуть і вийти теж.
- Небезпека обвалу фронту в іншому місці через надмірну концентрацію сил в Курській.
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