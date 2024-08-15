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Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Війна на території Росії. Плюси та мінуси

glavcom.ua
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Знищено сценарій заморозки по лінії фронту
колаж: 5 канал

Курська операція триває вже 9 днів

Підсумки:

  1. Командування ЗСУ проявило стратегічний геній здійснивши удар в абсолютно неочікуваному місці і заставши ворога зненацька.
  2. «Великі стратегічні резерви» орків виявились іпсо і міфом. Дев'ятий день вони не можуть стягнути сили для організації фронту і стримування нашого прориву.
  3. На дев'ятий день російське командування намагається зрозуміти, де перебувають наші війська. Це ж наскільки все погано з розвідкою.

Наслідки:

  1. Потужний інформаційний удар по режиму Путіна. Істерика блогерів і суспільні настрої створюють негативний фон для мобілізації і підтримки продовження «СВО».
  2. Велика кількість полонених – це чудові новини для наших хлопців. На жаль, до цього співвідношення було від 1 до 5 не в нашу користь.
  3. Знищено сценарій заморозки по лінії фронту. Проведена операція прибрала з порядку денного пропозиції Путіна і Китаю про старт переговорів після заморозки по лінії фронту.

Ризики:

  1. Путін буде змушений проводити мобілізацію або знімати з фронту бригади для вибивання нас з Курської області. Зараз для нього це стратегічне питання. Нова мобілізація ускладнює ситуацію для нас, але й для Путіна. Питання, що перше.
  2. Небезпека застрягнути в боях в Курській області, витрачати нові резерви, техніку і засоби, маючи значно менші можливості чим ворог. Це в якісь мірі реверсна ситуація з орками в Харківській, просунутись не можуть і вийти теж.
  3. Небезпека обвалу фронту в іншому місці через надмірну концентрацію сил в Курській.

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Джерело
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Теги: війна путін мобілізація Україна Курщина

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