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Пенсійний фонд назвав суми виплат, які тепер отримують люди з інвалідністю

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Пенсійний фонд назвав суми виплат, які тепер отримують люди з інвалідністю
Розмір пенсії за інвалідністю залежить від закону, на основі якого така виплата була призначена
фото:my.ua

Пенсія за інвалідністю залежить від вікової виплати та групи інвалідності, впливаючи на розмір виплат у 2024 році

Розмір пенсії за інвалідністю в Україні залежить від віку та групи інвалідності. Особи з третьою групою інвалідності мають право на мінімальну пенсію, яка становить 50% від розміру звичайної пенсії за віком. Про це інформує Пенсійний фонд Україні,

Водночас для ліквідаторів та постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС пенсійна виплата може обчислюватися як:

  • Пʼятикратний розмір мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня поточного року);
  • сума, розрахована на основі середньої зарплати, яку особа отримувала в зоні відчуження протягом 1986–1990 років.

Мінімальні виплати у 2024 році

  • I група: 2760 грн.
  • II та III групи (непрацюючі): 2520 грн.
  • II або III групи (працюючі): 2093 грн.

Важливо: Для деяких категорій, таких як учасники бойових дій або постраждалі від аварії на ЧАЕС, розрахунок пенсії може відрізнятися.

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зросте з 2093 грн до 2361 грн, що може вплинути на розмір пенсійних виплат.
 
 Нагадаємо, що, словами Тетяни Зінченко, ніякої соціальної допомоги, яка є тепер, у Радянській Україні не було. Тогочасний пенсійний закон дозволяв навіть не здійснювати виплат громадянам, що мали десятки років стажу.

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Теги: Україна Пенсійний фонд

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