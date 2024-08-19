Пенсійний фонд назвав суми виплат, які тепер отримують люди з інвалідністю

Розмір пенсії за інвалідністю залежить від закону, на основі якого така виплата була призначена

Пенсія за інвалідністю залежить від вікової виплати та групи інвалідності, впливаючи на розмір виплат у 2024 році





Розмір пенсії за інвалідністю в Україні залежить від віку та групи інвалідності. Особи з третьою групою інвалідності мають право на мінімальну пенсію, яка становить 50% від розміру звичайної пенсії за віком. Про це інформує Пенсійний фонд Україні,

Водночас для ліквідаторів та постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС пенсійна виплата може обчислюватися як:

Пʼятикратний розмір мінімальної заробітної плати (станом на 1 січня поточного року);

сума, розрахована на основі середньої зарплати, яку особа отримувала в зоні відчуження протягом 1986–1990 років.

Мінімальні виплати у 2024 році

I група: 2760 грн.

II та III групи (непрацюючі): 2520 грн.

II або III групи (працюючі): 2093 грн.

Важливо: Для деяких категорій, таких як учасники бойових дій або постраждалі від аварії на ЧАЕС, розрахунок пенсії може відрізнятися.

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зросте з 2093 грн до 2361 грн, що може вплинути на розмір пенсійних виплат.



Нагадаємо, що, словами Тетяни Зінченко, ніякої соціальної допомоги, яка є тепер, у Радянській Україні не було. Тогочасний пенсійний закон дозволяв навіть не здійснювати виплат громадянам, що мали десятки років стажу.