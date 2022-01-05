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    5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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    5 січня 1895 року Вільям Рентген вперше продемонстрував дію рентгенівських променів - 5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
    5 січня 1895 року Вільям Рентген вперше продемонстрував дію рентгенівських променів
    фото з відкритих джерел

    Небажано сьогодні працювати з гострими предметами. Вважалося, що якщо в цей день поранитися, то весь рік у хворобах проведеш

    Сьогодні, у середу, 5 січня, у світі відзначають:

    • День, коли відкрили рентгенівські промені

    Саме цього дня 1895 року Вільям Рентген вперше продемонстрував дію рентгенівських променів. Цей винахід назавжди змінив медицину.

    • Міжнародний розвантажувальний день

    Яке сьогодні релігійне свято

    За релігійним календарем сьогодні 5 січня віряни вшановують пам’ять Феодула та святкують Федулів день. Він у III столітті разом з іншими мучениками постраждав за віру в Христа на острові Крит.

    prazdnik-fedulov-den

    У народі свято відоме під назвою Федул Зимовий і дата має свої особливі традиції та повір’я. Вірили, що 5 січня можна гадати про погоду на майбутнє, а також захистити душу і тіло від підступів нечистого.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо йде сніг і дме сильний вітер, то липень буде холодним і дощовим.
    • Якщо вітряно в цей день, то чекайте хорошого врожаю.
    • Неспокійна поведінка курей віщує заметіль.
    • Кінь хропе – до сніжної бурі.
    • На Федула заведено молитися Богородиці та читати Святе Письмо. Люди намагаються доробити свої справи до Різдва.

    Що не можна робити сьогодні

    • Небажано працювати з гострими предметами – ножами, вилами, сокирами тощо. Вважалося, що якщо в цей день поранитися, то весь рік у хворобах проведеш. Навіть в наші дні багато людей переносять хірургічні операції на іншу дату, побоюючись за своє здоров'я.
    • Не можна на Федула поділ підшивати, інакше проживеш менше, ніж тобі відведено.
    • У цей день не можна нікого бити, інакше людина, яка когось ударить, серйозно захворіє.

    Хто святкує день ангела

    У середу, 5 січня, іменини відзначають Павло, Наум, Давид, Федул, Василь.

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    Теги: свята вітер традиції
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    5 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони