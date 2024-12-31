Державні та міжнародні свята в січні 2025: як відпочиватимуть українці на новорічні свята

Січень традиційно багатий на святкові дні – від Нового року до Дня ювеліра

Скільки буде робочих днів у першому місяці року

Січень 2025 року розпочинається з новорічних свят, зокрема з Василя та Водохреща. Крім того, у січні українці відзначають День Соборності України та інші важливі дати.

У новому календарі від «Главком» ви знайдете повний розклад святкових дат та зміни у графіку робочих і вихідних днів.

Робочі, святкові та вихідні дні у січні 2025 року

У січні 2025 року календар робочих і вихідних днів виглядає так:

21 робочий день (понеділок–п'ятниця): 2-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-31 січня.

2-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-31 січня. 8 вихідних днів (суботи та неділі): 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 січня.

Зверніть увагу, що в умовах воєнного стану додаткові вихідні можуть не передбачатися згідно з законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Що святкуємо у січні 2025: міжнародні та державні свята

Міжнародні й державні свята у січні 2025 року інфографіка: glavcom.ua

1 січня – Новий рік, свято Василя.

6 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення).

8 січня – День метро.

11 січня – Всесвітній день спасибі.

19 січня – Всесвітній день снігу.

20 січня – День АР Крим.

21 січня – Міжнародний день обіймів.

22 січня – День Соборності України, Українська Центральна Рада прийняла Четвертий універсал.

24 січня – День Служби зовнішньої розвідки України.

26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України, Міжнародний день митника.

27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

28 січня – День затвердження прапору України, Міжнародний день захисту персональних даних.

29 січня – День пам'яті Героїв Крут, Новий рік за китайським календарем.

30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України.

31 січня – Міжнародний день ювеліра.