Державні та міжнародні свята в січні 2025: як відпочиватимуть українці на новорічні свята
Скільки буде робочих днів у першому місяці року
Січень 2025 року розпочинається з новорічних свят, зокрема з Василя та Водохреща. Крім того, у січні українці відзначають День Соборності України та інші важливі дати.
У новому календарі від «Главком» ви знайдете повний розклад святкових дат та зміни у графіку робочих і вихідних днів.
Робочі, святкові та вихідні дні у січні 2025 року
У січні 2025 року календар робочих і вихідних днів виглядає так:
- 21 робочий день (понеділок–п'ятниця): 2-3, 6-10, 13-17, 20-24, 27-31 січня.
- 8 вихідних днів (суботи та неділі): 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 січня.
Зверніть увагу, що в умовах воєнного стану додаткові вихідні можуть не передбачатися згідно з законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».
Що святкуємо у січні 2025: міжнародні та державні свята
1 січня – Новий рік, свято Василя.
6 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення).
8 січня – День метро.
11 січня – Всесвітній день спасибі.
19 січня – Всесвітній день снігу.
20 січня – День АР Крим.
21 січня – Міжнародний день обіймів.
22 січня – День Соборності України, Українська Центральна Рада прийняла Четвертий універсал.
24 січня – День Служби зовнішньої розвідки України.
26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України, Міжнародний день митника.
27 січня – Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.
28 січня – День затвердження прапору України, Міжнародний день захисту персональних даних.
29 січня – День пам'яті Героїв Крут, Новий рік за китайським календарем.
30 січня – День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил України.
31 січня – Міжнародний день ювеліра.
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