Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети

9 грудня 2025 року віряни відзначають Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Свято також називають Днем святої Анни.

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.

Історія свята Дня святої Анни

Анна разом зі своїм чоловіком Іоакимом досить довго не могли зачати дитину. Але через двадцять років після пристрасних молитов подружжя Гавриїл, Ангел Господній, приніс благу звістку, що вони стануть батьками Дочки, яка принесе благословення всьому світу. Вдячні Анна і Іоаким вирішили, що згодом віддадуть свою дочку в храм для служіння Богу. Дійсно, через 9 місяців після того, як ангел оголосив Іоакиму і Анні цю новину, у них народилася дочка, яку вони назвали Марією.

Анна зачала Богородицю у Єрусалимі. На більшості ікон, що зображають Зачаття святої Анни, є лик Пресвятої Богородиці, що топче ногами змія.

фото: pixabay

Традиції у День святої Анни

Цього дня православні моляться у церкві за дітонародження, за здоров'я матері та немовляти при пізньому материнстві, за будь-яку сімейну потребу, за лікування від безпліддя, оскільки свята Анна допомагає жінкам, вагітним та дітям.

Віруючі дотримуються Різдвяного посту. Не можна їсти м'ясо, молочні продукти та навіть рибу.

Молитва до святої Анни

Заступницька молитва до Святої Анни

Із серцем, повним найщирішої пошани, припадаю перед Тобою, блаженна свята Анно! Ти – це упривілейоване й особливо улюблене сотворіння, яке своїми надзвичайними чеснотами й святістю заслужило собі в Бога на найвищу ласку: дати життя скарбниці всіх ласк, тій блаженній між жінками, Матері Воплоченого Слова, Пресвятій Діві Марії. Прошу Тебе, наймилостивіша Свята, зволи прийняти мене до числа Твоїх праведних слуг. Обіцяю Тобі, ціле моє життя вірно Тебе почитати. Візьми мене під Свою могутню опіку й випроси мені в Бога ласку, щоб я дбав(-ла) за ті чесноти, якими Ти так щедро була прикрашена. Випроси мені, щоб я пізнав(-ла) свої гріхи й правдиво жалував(-ла) за них, живо любив Ісуса й Марію та вірно й постійно сповняв(-ла) обов’язки свого стану. Визволи мене з усіх небезпек цього життя й прийди до мене з поміччю в годині моєї смepті, щоб я спас(-ла)ся й дістав(-ла)ся до неба і там разом з Тобою, найщасливіша Мати, величав(-ла) і вихваляв(-ла) Боже Слово, що сталося чоловіком у лоні Твоєї Пресвятої Доні, Діви Марії. Амінь

Молитва майбутньої матері за заступництвом Святої Анни

Преславна мати Анно, Всевишній Господь зробив тебе захисницею і заступницею всіх вагітних. Ревно прошу тебе, поблагослови мене і дитя моє, яке я ношу під серцем, і нехай обдарує його Господь благими задатками. Усвідомлюючи, що вже тепер, перед пологами, я відповідаю за моє дитя, благаю Тебе про допомогу. Випроси для мене побожне життя, святу молитву і благочестиві думки. Свята мати Анно, допоможи мені у важкий час моїх пологів. Дай мені тоді міцне терпіння і жертовну любов до Бога. І нехай незабаром стане дитя моє, дитям Божим через святе Хрещення, а через добре виховання - вірним дитям Святої Церкви Господа. Свята мати Анно, на тебе покладаюся. Амінь

Молитва до святої Анни, яка допомагає завагітніти

Почуй нас, Божих рабів Твоїх (імена подружжя), Всемогутній і Милосердний Всевишній, хай нашими молитвами буде послана допомога Твоя.Молимо, будь поблажливий, Боже, до молитовних слів наших, згадай Свій закон про збільшення людського роду і будь Покровителем нашим, та з Твоєю допомогою збережеться встановлене Тобою ж. Господи, Ти зміг створити своєю силою могутньою з нічого - все, і започаткував початок у безмежному світі існуючого: створив людину за образом своїм, і найвищою таємницею освятив подружжя союз з церквою.Зглянься, Всевишній Боже, на рабів своїх (імена подружжя), з'єднаних подружнім союзом, які молять про допомогу Твою, нехай прийде на нас милість Твоя божественна, нехай станемо плідними і зможемо ми побачити синів і дочок своїх, до 3-го і 4-го роду, і до глибокої старості доживемо і прийдемо в Небесне Царство через Господа Бога Ісуса нашого Христа. Амінь

Що можна і не можна робити

Цього дня читали молитви від безпліддя. Вважається, що лише щира молитва Анні, яка 50 років не могла завагітніти, допомогла їй народити Діву Марію. Вагітні жінки просять послати їм легкі пологи і здорове немовля. У цілому, на Анни прийнято молитися про здоров’я і благополуччя своїх дітей.

У давнину цього дня вагітні жінки постили, уникали сварок і конфліктів, а також місць, де можна було зустріти хворих людей або з каліцтвами. Щоби не нашкодити майбутній дитині, вагітні не шили, не вишивали і не займалися будь-якою іншою роботою. Також не розпалювали вогонь у печі, щоб у дитини на тілі не було відмітин. Якщо вагітна переступить через гострі предмети, то дитя народиться хворобливим або пологи будуть важкими.

День святої Анни своїм професійним святом вважають бджолярі. Вони читали спеціальні молитви, щоби бджоли були здорові і дали на наступний рік багатий урожай.

Вважалося, що до цього дня лісові хижаки збираються у зграї і розбігаються лише після Водохреща.

Не можна цього дня сваритися, злитися і відчувати почуття заздрості і ненависті до оточуючих.

Не рекомендується 9 грудня здійснювати раптові покупки, оскільки речі можуть швидко зіпсуватися.

У День Анни не сватаються, не зав’язують нових знайомств, але і не розривають старі відносини.

