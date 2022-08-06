6 серпня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Сьогодні не рекомендується братися за польові роботи

У суботу, 6 серпня, відзначають Міжнародний день «Лікарі світу за мир», Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми) та Міжнародний день пива.

Також у Барбадосі – День незалежності, Болівія – День незалежності, ОАЕ – Прихід до влади правителя емірату Абу-Дабі шейха Заєда аль Нахайяна, президента країни (1966), Ямайка – День незалежності, Японія – Хіросімська меморіальна церемонія миру.

Міжнародний день «Лікарі світу за мир»

Це міжнародний день, який був запропонований організацією «Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі». Він відзначається в річницю дня бомбардування японського міста Хіросіми 6 серпня 1945.

Цей день служить для нагадування про цю людську трагедію, про роль лікарів в боротьбі за мир і в запобіганні війни в цілому. Організація відзначає цей день своєю повсякденною роботою.

Організація виникла в 1980 році у Франції в результаті відокремлення від іншої знаменитої міжнародної організації «Лікарі без кордонів». Відтоді великі відділення «Лікарів світу» з’явилися у дванадцяти країнах, включаючи США, Швецію і Нідерланди.

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми)

Саме цього дня, 6 серпня 1945 року, американська авіація скинула атомну бомбу на японське місто Хіросіма. Під час вибуху загинуло понад 70 тисяч осіб.

Ще десятки тисяч померли від важких хвороб в наступні кілька років. За приблизними оцінками істориків, загальне число жертв вибуху сягає 200 тисяч людей.

Нині у міському парку Хіросіми (Парку миру) знаходиться монумент, присвячений жертвам американського бомбардування з написом: «Спіть спокійно, помилка не повториться». В Японії час від часу спалахують дебати навколо цього напису, який можна трактувати по-різному – і як вказівку на помилку всього людства, і як помилку Сполучених Штатів Америки, які стали тепер союзником Токіо, і як помилку самої Японії, яка розв’язала війну, що й призвело до трагедії Хіросіми. В 1970 році було навіть створено товариство, яке виступало за зміну напису. Врешті-решт влада Хіросіми встановили поряд з монументом у Парку миру дошку-пояснення, на якій написано, що (мова) мовиться про клятву всього людства ніколи більше не воювати.

Щорічний ритуал церемонії вшанування пам’яті загиблих включає хвилину мовчання, зграї голубів, скорботні удари поминального дзвону. Після цього в меморіальний пам’ятник додаються списки людей, які померли від наслідків ядерного вибуху. У Парку миру біля Меморіального музею висить дзвін, на якому написано: «Нехай кожен, хто проходить повз, ударить в дзвін, щоб той завжди нагадував нам про загрозу атомної війни».

Міжнародний день пива

Щорічне неофіційне свято відзначають в першу п'ятницю серпня.

Джесс Авшаломов, засновник свята, обрав саме цю дату, адже вона відносно “далеко” від інших пивних свят, як-от Octoberfest. А також Авшаломов пояснив це літньою погодою: у розпал спеки добре випити прохолодного пива.

Пиво винайшли випадково тисячі років тому. Через святкування Octoberfest люди часто вважають батьківщиною пива Німеччину. Та й слово beer (пиво) виникло саме в цій країні. Проте раніше пиво називали peor або bior через його піну. З часом це модифікувалося у німецьке bier та англійське beer. Проте деякі версії стверджують, що назва пішла від латинського кореня biber, що означає напій.

А сама історія виникнення пива теж доволі цікава. Його творцями були стародавні шумери. За історією, пекар мав приготувати хліб та забув тісто на сонці. Воно “заграло”, але пекар вирішив спробувати продукт. Смак йому сподобався. Ось так випадково винайшли перше пиво. А тисячоліття потому цей напій має різні смаки та способи приготування.

Міжнародний день пива вперше відзначили у 2007 році у Санта-Круз (Каліфорнія), США.

Яке церковне свято

Сьогодні, 6 серпня, православна церква вшановує пам’ять святих благовірних князів-страстотерпців Бориса і Гліба (у святому хрещенні – Роман і Давид).

Князі Борис і Гліб були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира. Народилися вони незадовго до хрещення Київської Русі й були виховані у християнському благочесті.

Борис і Гліб були вбиті старшим братом Святополком під час міжусобиці, яка розгорілася після смерті батька у 1015 році. Спершу той наказав убити Бориса. Сталося це 24 липня 1015 року (6 серпня за новим стилем) на березі річки Альти. Невдовзі помер і Гліб. Вбивці наздогнали князя в гирлі річки Смядині, поруч зі Смоленськом.

Після мученицької смерті від рук одновірців церква зарахувала братів до лику святих. Вони стали першими святими на Русі, канонізованими до лику мучеників-страстотерпців.

Народні прикмети на 6 серпня:

Дощ з ранку – до погожого і ясного дня.

Тепло і сонячно – зима буде холодною.

Мухи з ранку дзижчать – до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.

Південний вітер – до негоди.

Курчата до курки тиснуться – до затяжних дощів.

Роса до полудня – буде гроза.

З осики пух полетів – пора збирати підосичники.

Якщо повний місяць – не можна рубати ліс для будівництва будинку.

Яка погода в цей день, такою вона буде у другій половині серпня.

Чайки на воду часто сідають – до дощу.

Що не рекомендується робити:

У цей день з поваги до святих наші предки намагалися не братися за польові роботи. Існує повір'я, що 6 серпня гроза копиці сіна пече. Є й приказка: «На Гліба і Бориса за хліб не берися». Сьогодні краще присвятити час молитві.

Іменини

Іменини сьогодні святкують Анатолій, Опанас, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Полікарп, Роман.