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8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Войцехівська
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8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 червня – День працівника меблевої промисловості
фото з відкритих джерел

Сьогодні краще не планувати майбутнє

8 червня відзначається День працівника меблевої промисловості в Україні, Всесвітній день океанів, Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку та Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна. У церковному календарі – перенесення мощів великомученика Феодора Тирона.

День працівника меблевої промисловості

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Професійне свято припадає на другу суботу червня. Це свято призначено для визнання та відзначення заслуг працівників цієї важливої галузі. Меблярі, які створюють меблі, що прикрашають наші домівки та робочі місця, вшановуються за їхні наполегливу працю та майстерність.

Історія меблевої галузі в Україні сягає далеких часів. Вже у середньовіччі в Україні виготовлялися меблі ручної роботи, прикрашені унікальними візерунками та різьбленнями. Завдяки цим меблям ми можемо споглядати історичну спадщину країни. З часом мебельна галузь розвивалася, впроваджуючи нові технології та інновації. З'явилися великі меблеві заводи, які забезпечували робочі місця для тисяч працівників.

Всесвітній день океанів

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Це свято підвищує інтерес та сприяє поглибленню наших знань про Світовий океан. Прагнення розгадати його таємниці допомагає розвиватися різним наукам, адже дослідження океанів об’єднує багато дисциплін – фізику, хімію, геологію, біологію та інші, які разом формують уявлення про океанічне середовище. Морські організми, океанічні течії, хвилі, тектонічні процеси — все це надзвичайно важливо для розуміння життя океану та його ролі в регулюванні клімату.

На рівні ООН ця подія щороку містить виступи науковців, колективні диспути та презентації, присвячені океанічному біорізноманіттю, останнім науковим відкриттям, взаємозв’язку між океаном і земними екосистемами та багатьом іншим аспектам. Традиційно ці заходи проводяться в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, проте минулого року вони вперше пройшли в онлайн – форматі, доступному для широкої публіки.

Всесвітній день обізнаності про пухлини головного мозку

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Традиція його відзначення була започаткована у 2000 році з ініціативи членів Німецької асоціації медичної допомоги при пухлинах головного мозку. Некомерційна організація була створена з просвітницькою метою, а саме для підвищення обізнаності суспільства.

Сьогодні пухлини головного мозку вважаються однією із найменш досліджених форм онкологічних захворювань. Суспільство знає про хворобу набагато менше, ніж про інші види раку. Така ситуація сприяє створенню багатьох міфів, що стають перешкодою на шляху своєчасного звернення до спеціаліста.

Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна

8 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Ініціаторкою запровадження свята стала Габріела Дельгадо, працівниця Національного інституту жінок, розташованого у Мехіко. Мета свята – звернути увагу на працю людей, зайнятих веденням домашнього господарства. Їхня роль у побудові суспільства надзвичайно значна. Саме домогосподарки та домохазяїни створюють мікроклімат, сприятливий для виховання майбутніх громадян.

Яке сьогодні релігійне свято

8 червня в церковному календарі – перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона. Святий Теодор Тирон народився у місті Амасія (сучасна Туреччина). Під час служби в армії він відмовився брати участь у язичницьких обрядах, що викликало гнів римських властей. Його піддали жорстоким тортурам і врешті-решт стратили. За легендою, він був спалений живцем, але його тіло залишилося неушкодженим. Це стало свідченням його святості.

Перенесення мощів святого великомученика Теодора Тирона сталося у IX столітті, коли вони були перенесені з Амасії до Константинополя. Це було зроблено, щоб захистити їх від варварських набігів і віддати шану святому. Мощі святого Теодора були розміщені у великій церкві, присвяченій йому, де стали об’єктом паломництва.

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Що не можна робити цього дня

  • Краще не планувати цього дня майбутнє.
  • Не можна давати в борг щось цінне.
  • Не варто скаржитися на долю.

Народні прикмети

  • Велика роса, але душно – чекайте на великий урожай.
  • Роса вранці – погана прикмета.
  • Туман вранці до сонячної погоди.
  • Якщо не небі вночі багато зірок, то буде багато в лісі грибів.

Пам’ятні події 8 червня

  • 1668 – Петра Дорошенка обрано гетьманом України.
  • 1815 – завершився Віденський конгрес.
  • 1815 – Варшавське князівство анексовано Російською імперією під назвою Королівства Польського.
  • 1824 – Канадець Ноа Кашинг запатентував машину для миття і валяння вовни.
  • 1827 – заснований грязьовий курорт Саки.
  • 1869 – Американець Айвз Макгаффні запатентував пилосос.
  • 1915 – Казимир Малевич створив свій перший «Чорний квадрат» (загалом відомі чотири авторські варіанти).
  • 1918 – проголошена Грузинська Демократична Республіка.
  • 1919 – в ході Чортківської офензиви, Українська Галицька армія здобула Чортків та змусила польську армію до відступу на відстань 120 км.
  • 1924 – Британці Джордж Меллорі й Ендрю Ірвін вирушили на підкорення Евересту.
  • 1928 – Здійснено перший авіаційний переліт зі США в Австралію.
  • 1934 – У СРСР прийнятий закон «про зраду батьківщині», що передбачав колективну відповідальність членів родини.
  • 1940 – Оголошено про відкриття плутонію, 94-го елемента в періодичній таблиці.
  • 1947 – Уперше відкрите судноплавство по всьому Дніпру.
  • 1949 – Вийшов у світ роман Джорджа Орвелла «1984».
  • 1965 – Американські компанії «Фрито-Лей» і «Пепсі-Кола» злилися, утворивши компанію «PepsiCo».
  • 1966 – У СРСР засноване Товариство охорони пам'ятників історії і культури.
  • 1989 – У Франції вперше представлений бойовий вертоліт Мі-28.
  • 1993 – Розпочався всеукраїнський страйк шахтарів.
  • 1999 – вперше в Україні стала доступною програма міжнародного бакалаврату. Навчання за цією програмою запропонувала своїм учням Печерська міжнародна школа в Києві.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Єфрем, Федір, Василь, Костянтин, Макар, Павло.

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Теги: свято свята традиції

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