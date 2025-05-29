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Черниці виконали бітбокс і станцювали, що викликало фурор в Інтернеті (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Бразильські черниці виконують бітбокс
скрін із відео Euronews

Дві бразильські черниці стали інтернет-сенсацією після того, як спонтанно виконали бітбокс та станцювали на католицькому телеканалі

Дві бразильські черниці підірвали Інтернет після того, як спонтанно виконали бітбокс та танцювальну програму на католицькому телеканалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.com.

Сестри Марізеле Кассіано та Маріса де Паула, члени громади Копіоса Реденсао, обговорювали духовні ретрити у шоу Família de Amor на каналі Pai Eterno і несподівано почали виконувати бітбокс та танцювати.

Ведучий, диякон Джованні Бастос, приєднався до них, повторюючи танцювальні рухи сестри Маріси.

Сестра Марізеле описала цей момент як спонтанний, сказавши, що музика допомагає їм налагодити зв'язок із молодими людьми, які борються із наркозалежністю.

З того часу відео переглянули мільйони разів по всьому світу, збільшивши кількість підписників сестри Марізеле у соціальних мережах до більш ніж 100 тис.

До слова, черниця, яка служила в ЗСУ та понад пів тисячі разів стрибала з парашутом, допомагає військовим. Сестра Анисія Соколова працює психологинею у Центрі надання послуг учасникам бойових дій, допомагає ветеранам, військовослужбовцям, членам сімей загиблих та зниклих безвісті. Черниця має військовий досвід, займалась парашутним спортом та здійснила понад 500 стрибків з парашутом.

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Теги: церква музика інтернет Бразилія відео

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