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13 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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13 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 травня – День кульбаби
фото: depositphotos.com

Сьогодні не варто купувати щось дороговартісне

13 травня відзначається Всесвітній день кульбаби, Всесвітній день техніки для майбутнього, День застібки-липучки. Віряни вшановують пам'ять мучениці Гликерії.

Всесвітній день кульбаби

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Кульбаба універсальна рослина, яка широко використовується в медицині, адже володіє лікувальними властивостями. Зокрема, вона має сечогінні, жовчогінні, кровоочисні властивості. Також застосовується і в косметичній галузі. Вона допомагає боротися з вугрями, пігментними плямами.

Всесвітній день техніки для майбутнього

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Метою події є привернення уваги людства до важливості технологічного розвитку, підвищення поінформованості щодо технологій майбутнього та залучення до створення техніки задля кращого життя.

У Всесвітній день техніки для майбутнього як великі компанії, так і самостійні радіоаматори, інженери, розробники тощо демонструють власні інноваційні технологічні напрацювання.

День народження застібки-липучки

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Саме цього дня 1958 року швейцарський вчений Жорж де Местраль отримав патент на свій винахід. Створив він застібку-липучку випадково. Якось він гуляв в лісі зі своїм собакою і побачив, як до хутра тварини приліпилися лопухи.

Яке сьогодні релігійне свято

13 травня у церковному календарі – мучениці Гликерії. Відома своїм вірним служінням християнству у часи раннього християнства. За легендою, Гликерія була дочкою поганського багатія та відданої християнки. Після смерті батьків вона отримала величезний маєток і стала однією з найзаможніших жінок міста. Проте, вона віддавала бідним значну частину свого статку і висловлювала велику любов до християнської віри.

За часів переслідування християн Гликерія відмовилася від величезного багатства, обравши віру та служіння Богу. Її відмова викликала гнів римської влади. Її затримали, піддавши жорстокому катуванню та погрожуючи смертю. Однак вона не зрадила своєї віри. Свята Гликерія піддавалася найжахливішим мукам, але вона не відмовлялася від своєї віри. За легендою, під час одного з піддавальних допитів ангели спустилися з небес і зцілювали її рани. Влада вирішила стратити Гликерію. Її кинули у воду, але вона не потонула, але проголосила свою віру у Христа. Врешті-решт, її стратили.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна розбивати посуд.
  • Заборонено віддавати іншим свої речі.
  • Не варто купувати щось дороговартісне.

Народні прикмети

  • Багато ластівок і стрижів – буде тепла погода.
  • Мало комарів – до кінця місяця дощів не буде.
  • Багато мошок до великого урожаю грибів восени.

Пам’ятні події 13 травня

  • 1501 – Амеріго Веспуччі вирушив у подорож на Захід, у ході якої з'ясував, що Колумб відкрив новий континент.
  • 1830 – Еквадор вийшов зі складу Великої Колумбії й оголосив себе незалежною республікою.
  • 1865 – в Одесі відкрито третій в Україні університет – Новоросійський, сьогодні – національний університет імені Мечникова.
  • 1909 – розпочалась перша Джиро д'Італія.
  • 1913 – відбувся політ першого у світі 4-моторного літака «Російський витязь» конструкції киянина Ігоря Сікорського. Вага літака (близько 5 тонн) була вчетверо більшою за вагу найбільшого на той час аероплана.
  • 1918 – радянському Наркомату продовольства надані надзвичайні повноваження для реквізиції продуктів у селян
  • 1918 – у США надруковані поштові марки з переверненим зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю.
  • 1927 – засновано київський футбольний клуб «Динамо».
  • 1950 – в англійському Сільверстоуні пройшли перші перегони першого чемпіонату «Формули-1»
  • 1963 – Кувейт став 111-ю державою, прийнятою в ООН.
  • 1981 – на площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II.
  • 1989 – близько двох тисяч студентів оголосили голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення у Китаї демократичних реформ.
  • 1990 – вийшло перше число газети «Галичина» – першої за радянських часів демократичної багатотиражної газети Івано-Франківської області.
  • 1991 – у Києві пройшов I Конгрес поляків, які мешкають в Україні.
  • 1991 – Вінні Мандела, яка була дружиною президента ПАР Нельсона Мандели, звинувачена у викраденні людей і катуваннях.
  • 1992 – американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос вийшли одразу три космонавти.
  • 2014 – проросійські бойовики під час боїв за Слов'янськ влаштували засідку на околицях села Маячка. Внаслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади загинуло семеро українських десантників.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Георгій, Євфимій, Макарій, Олександр, Гликерія.

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Теги: церква свята релігія традиції свято

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